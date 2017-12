Flest juleindbrud i Nordsjælland og Sydøstjylland

København. Denne jul er stort set lige så belastet af indbrud som sidste år, viser tal fra Rigspolitiet.

I den daglige opgørelse over anmeldelser ligger Nordsjællands Politi, Sydøstjyllands Politi, Østjyllands og Fyns Politi i top med henholdsvis 28, 23, 21 og 20 indbrud 25. december.

Til sammenligning modtog betjentene i København kun 12 anmeldelser om indbrud i dette døgn.

Billedet kan dog ændre sig, når folk vender hjem til deres lejligheder, rækkehuse og villaer efter juleferie.

Når man lægger tallene sammen for de seks døgn fra 20. december, ligner denne højtid ganske godt 2016. I alt er det blevet til 628 anmeldelser, og det er en smule under det tilsvarende tal sidste år, oplyser Rigspolitiet.

I øvrigt er udviklingen positiv, når man kigger over længere perioder. Antallet af indbrud faldt med hele 12 procent i årets første tre kvartaler, og dermed er der udsigt til, at Danmark i 2017 for første gang i 10 år kan nå under 30.000 indbrud.

De færre ubehagelige oplevelser skyldes blandt andet, at flere sikrer deres boliger bedre, sagde en analytiker fra Det Kriminalpræventive Råd forleden. Hvert år installeres cirka 35.000 alarmsystemer, anslår brancheorganisationen Sikkerhedsbranchen.

/ritzau/