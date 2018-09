Flertal for lattergasregulering: »Jeg har hørt om forældre, der sender lattergaspatroner til deres børn«

Patronhylstrene har flydt i Københavns gader. Nærmere bestemt metalkapslerne efter den stadigt større mængde lattergas, der tilsyneladende bliver indtaget i det danske natteliv. På landets festivaler. Og ifølge retsordfører Trine Bramsen (S) på landets efterskoler.

Jeg har hørt om forældre, der sender lattergaspatroner til deres børn, fordi de tror, at det er harmløst. Derfor bliver vi nødt til at sende et signal. Retsordfører Trine Bramsen (S)

»Jeg har hørt om forældre, der sender lattergaspatroner til deres børn, fordi de tror, at det er harmløst. Derfor bliver vi nødt til at sende et signal. Det gør vi kun ved at sætte en aldersgrænse og lave begrænsning på størrelsen på pakkerne,« siger hun.

Den socialdemokratiske ordfører er ikke ene om den vurdering.

I dag er både Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti åben over for blandt andet en aldersgrænse, som i fremtiden kan betyde, at man skal være 18 år for at få langet patronerne over disken.

Dermed tegner det politiske trekløver det nødvendige flertal for, at en ny regulering af de omdiskuterede patroner kan blive en realitet.

30 sekunders eufori – og nerveskader for livet

Modsat cigaretter, alkohol og håndkøbsmedicin kan alle købe lattergaspatroner.

De små aluminiumsbeholdere anvendes normalt i sifonflasker til flødeskum, men de er gennem de senere år blevet et populært rusmiddel blandt unge. Gassen indtages, ved at man fylder en ballon og derefter inhalerer indholdet. Den efterfølgende rus varer omkring 30 sekunder.

Lattergas udgør på sin vis en rus på budget, da en patron i gennemsnit koster under ti kroner og kan købes hos isenkræmmere, køkkenbutikker og kiosker. Det er heller ikke gået de unges næser forbi, da forbruget lader til at være skudt i vejret.

Lattergas er dog langtfra ufarligt.

Fakta om lattergas Det kemiske navn for lattergas er kvælstofforilte, og formlen er N 2 O.

O. Nogle har måske fået lattergas hos tandlægen eller i forbindelse med en operation eller fødsel, hvor gassen bruges til at lindre og bedøve. Her er tale om en blandingsgas, der også indeholder ilt.

Ved inhalering af lattergas fra metalpatronerne opnår man en rus, som varer omkring 30 sekunder.

Giftlinjen, som man kan ringe til ved tvivl eller bekymring om forgiftninger, fortæller, at de har indberetninger om følgende symptomer fra forskellige sager: sovende fornemmelser i fingre/hænder/fødder, hovedpine, kvalme, opkast, svimmelhed, besvimelse, irritation i halsen, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, vejrtrækningsbesvær, blå læber (tegn på iltmangel), brystsmerter, bevidstløshed og kramper.

Giftlinjen har modtaget et stigende antal henvendelser om lattergas anvendt som rusmiddel. Frem til og med 2014 var der ganske få henvendelser pr. år, men fra 2015 er antallet øget betragteligt. Gennemsnitsalderen for dem, der ringer, er i begyndelsen af 20erne. Kilde: Sundhedsstyrelsen, Giftlinjen Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Et notat fra Sundhedsstyrelsen beskriver, hvordan to dødsfald har været kædet sammen med lattergas, mens andre risici kan være permanente skader på centralnervesystemet.

Nu mener flere på Christianborg, at det er på tide at skride ind.

Hovedpinen

Med opbakning fra både Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti tegner der sig nu et flertal, der kan resultere i, at det næsten uregulerede område kan blive underlagt nye regler.

I Dansk Folkeparti ser man ifølge retsordfører Peter Kofod »velvilligt« på en aldersgrænse for køb og salg af lattergas. Hos SF er man ikke afvisende over for at gå endnu længere.

Loven og lattergas I forbindelse med salget af lattergas har der tidligere været lagt vægt på, at der ifølge produktsikkerhedsloven ikke må sælges gas til industrielle forhold med henblik på at blive beruset. Der er imidlertid ikke nogle alderbegrænsninger på, hvem der må købe gassen. Til trods for at loven har foreskrevet, at gassen ikke må sælges til beruselsesøjemed, har stikprøver foretaget af både Berlingske og regionalkanalen TV2 Lorry har siden vist, at patronerne stadig har været til at købe i eksempelvis kiosker. Kilder: Sundheds- og Ældreministeriet / Berlingsken / TV2 Lorry Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Vi bør endda kigge på, om det skal bevises klarere, at man ikke køber det som rusmiddel. Det bruges til andre ting, (...) men det hører bestemt ikke hjemme som rusmiddel til ungdomsfester,« siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF).

Trine Bramsen (S) erkender, at en aldersbegrænsning ikke nødvendigvis garanterer, at unge ikke kan skaffe patronerne. Alligevel er hun ikke i tvivl om, at indgrebet er nødvendigt.

Det var det samme med hovedpinepiller. Der var ikke mange, som prøvede at tage livet af sig selv med dem, men alligevel valgte man, at regulere det. Retsordfører Trine Bramsen (S)

»Hvorfor er det, at børn og unge skal kunne købe lattergaspatroner? Jeg er sikker på, at deres forældre gerne vil gå ned og købe dem for dem, hvis de skal bruges i en flødeskumsdispenser,« siger hun og konkluderer:

»Det var det samme med hovedpinepiller. Der var ikke mange, som prøvede at tage livet af sig selv med dem, men alligevel valgte man at regulere det.«