Flere voldsmænd straffes med samfundstjeneste: »Den slags strider mod retsfølelsen«

Personer, som begår vold mod et andet menneske, slipper i stigende grad for at sidde i fængsel og idømmes i stedet til samfundstjeneste, som kan udføres i sportshaller, på højskoler eller plejehjem.

Det skriver Jyllands-Posten.

Der er i gennemsnit blevet afsagt omkring 800 afgørelser i sager om vold, hvor gerningsmanden blev idømt samfundstjeneste, i perioden fra 2012 til 2014.

Men de seneste tre år er det steget til knap 1400 sager i gennemsnit om året i en periode, hvor kriminaliteten har været faldende, viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Jyllands-Posten.

En lovændring fra 2015, som blev vedtaget af et smalt, rødt flertal, da Mette Frederiksen (S) var justitsminister, står her centralt. Alle de borgerlige partier stemte imod.

På trods af at flertallet er skiftet i mellemtiden, så er loven ikke blevet ændret. Det mener Dansk Folkeparti er for dårligt, skriver avisen.

Samfundstjeneste benyttes særligt i sager om simpel vold, som knytnæveslag eller spark. Men efter lovændringen er straffen i stigende grad blevet anvendt i sager om grov vold, viser tallene fra Danmarks Statistik.

I en skriftlig kommentar til avisen skriver justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at han er optaget af at begrænse samfundstjeneste for personer dømt for grov vold.

»Den slags strider mod retsfølelsen. Vi kan se, at samfundstjeneste bruges i stigende omfang, og derfor er vi også ved at undersøge baggrunden for det nærmere, så vi kan sørge for, at vi rammer den rette balance i brugen af samfundstjeneste.«

»Og er balancen skæv, er jeg klar til at rette den op, lyder det fra ministeren.«

/ritzau/