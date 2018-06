Flere unge dropper FM-radio og flow-tv

København. Når de yngre danskere skal underholdes af medier, søger de stadig oftere mod medier, hvor de selv kan bestemme, hvor, hvornår, og hvad de vil se og høre frem for at følge en forudbestemt sendeplan fastlagt af medieudbyderne.

Det kan læses i den årlige rapportering om danskernes brug af medier fra Slots- og Kulturstyrelsen.

En tendens som også er tydelig for kulturminister Mette Bock (LA):

- Jeg kan se, at der er en kolossal generationsforskel på unges og ældres medieforbrug. De gamle medier bliver trængt tilbage, men til gengæld er der en stor vækst på de nye digitale medier, og det er en udvikling, vi ikke kan lukke øjnene for, siger hun.

Et af de steder, hvor tendensen viser sig, er den traditionelle radiolytning, der har taget et dyk i 2017. Forbruget gik fra 116 minutter til 111 minutters daglig lytning, kan man læse af rapporten.

Men lytterdykket er ikke ensbetydende med, at danskerne ikke ønsker at blive underholdt af lydmedier. Særligt de unge er i stedet gået over til podcasts - lydprogrammer, der distribueres online.

Mest populært er podcast blandt de 19-34-årige, hvor 19 procent lytter til podcast ugentligt. "Kun" 8 procent af de 55-69-årige og 2 procent af de +70-årrige lytter til mediet ugentligt.

Den samme aldersforskel ses i danskernes streamingvaner. Streaming er online overførsel og afspilning af digital lyd eller film, uden at det først lagres på enheden.

Udbredelsen af streaming er særligt stor i aldersgrupperne mellem 12 og 34 år, som også er de grupper, der har reduceret deres traditionelle tv-forbrug kraftigst.

Ifølge Mette Bock har regeringen tænkt unges digitale medievaner ind i det kommende medieforlig ved blandt andet at foreslå, at også nye digitale medier fritages for moms.

- Men det er selvfølgelig vigtigt at sørge for, at vi ikke svigter hverken den ældre eller den yngre generation.

- Så samtidig med at vi skal sørge for gode udviklingsmuligheder for de nye medier, så skal vi også stadig tage hånd om, at der er en ældre generation, der fortsat kan lide de gamle medier som flow-tv og en trykt avis, siger ministeren.

