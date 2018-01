Flere syge skal hjælpes på apoteket i stedet for hos lægen

Regeringen åbner for at bryde lægernes monopol på at ordinere medicin. Farmaceuter på apotekerne kan, på bestemte områder, godt stå for de opgaver. Det vil lette hverdagen for patienterne og presset på vagtlægerne. Lægeforeningen er kritisk: Det er de ikke uddannet til.