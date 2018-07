Flere partier: Butikker skal miste bevillingen, hvis de sælger tobak til mindreårige

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har sat sig et mål: Danmark skal have røgfrie generationer fra år 2030. Ikke desto mindre ryger 22 procent af alle danskere, mens antallet af unge, der tænder cigaretterne, er steget de sidste fire år.

Forskellen mellem idealet og virkeligheden har fået debatten om salg af tobak til at blusse op igen - senest har Dansk Erhverv meldt ud, at man bør straffe mindreårige med bøder, hvis de køber snus, cigaretter eller rulletobak, og ikke kun butikkerne, som det er tilfældet i dag.

Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen mener ikke, at det er løsningen på problemet. Men han er åben over for stramninger af den lovgivning, der i forvejen ligger på området.

»Rygning er en bombe under børn og unges helbred, så vi ser på en vifte af muligheder for at begrænse det. Der skal være en reel risiko ved at bryde loven,« siger Flemming Møller Pedersen.

Viften af muligheder tæller blandt andet højere bødestraffe, øget kontrol og såkaldte mystery shoppers: Et korps under Sundhedsministeriet bestående af unge under 18 år, der skal forsøge at købe tobak i landets butikker for at teste, om det er muligt.

Desuden foreslår Socialdemokratiet, at butikker skal miste deres tobaksbevilling, hvis de gentagne gange gribes i at sælge tobak til unge under 18. Idéen om en tobaksbevilling støttes af flere oppositionspartier.

»Vi ser gerne, at man får frataget sin bevilling, hvis man bliver taget tre gange i at sælge tobak til mindreårige,« siger Marlene Borst Hansen, sundhedsordførerfor de Radikale (R).

Ifølge hende bunder en stor del af problemet i manglende kontrol.

»Når aviserne er ude at tjekke i forbindelse med deres dækning, så er det mere kontrol, end det myndighederne præsterer,« siger Marlene Borst Hansen med henvisning til, at blandt andet Politiken har beskrevet, hvor sjældent butikkerne tjekker de unge tobakskøberes alder.

Hvad siger loven? § 1. Tobaksvarer må ikke sælges til personer under 18 år. Stk. 2. Ved tobaksvarer forstås: 1) Varer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes eller tygges, hvis de helt eller delvis er fremstillet af tobak. 2) Varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning. Butikker, der erhvervsmæssigt sælger tobaksvarer, skal kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation, hvis man er i tvivl om, at kunden er fyldt 18 år. Kilde: www.retsinformation.dk Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Ingen politisk opbakning til at straffe de unge

Dansk Erhvervs forslag om, at de unge selv skal straffes på pengepungen, hvis de bliver taget i at købe tobak ulovligt, møder ikke den store politiske opbakning.

Blandt andet mener formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF), at tiltaget vil være et skridt i den forkerte retning.

»Det er tåbeligt. Man kriminaliserer og straffer en gruppe, der i forvejen ikke har mange penge, og det er den helt gale vej at gå på det her område,« siger hun.

Står det til hende, bør man i stedet fokusere på, at elever allerede fra Folkeskolen bliver informeret om konsekvenserne ved rygning.

Der er heller ikke den store begejstring for at straffe de unge at spore hos andre partier.

»Det her lugter af en ansvarsforflygtigelse fra erhvervslivet. Detailhandelen skal tage sig sammen og håndhæve reglerne,« siger Kirsten Normann Andersen, SFs sundhedsordfører.

Flemming Møller Mortensen (S) er enig og mener, at idéen »klinger hult og lugter af, at Dansk Erhverv drejer ansvaret væk fra dem selv.«

Men den kritik er Dansk Erhverv ikke enig i. Det handler om at se på alternative metoder, der kan komme rygning blandt unge til livs, mener Tine Marie Andersen politisk konsulent hos Dansk Erhverv.

»Jeg ser ikke det her som ansvarsfralæggelse. Vi vil ikke lempe på de nuværende regler, men det er nødvendigt at have en række værktøjer. Og der er bødestraf til de unge et supplement,« siger Tine Marie Andersen.

Sidste år blev der udstedt bøder i to sager om salg af tobak til unge under 18 år. I alt modtog politiet 28 anmeldelser i løbet af 2017.