Flere ældre stemplet som dårlige betalere

Regningerne hober sig op, og til sidst kan man ikke komme til bunds i dem. Den kedelige situation oplever flere ældre over 60 år. Faktisk er de ældre den eneste aldersgruppe, der bliver flere af i RKI-registret.

Siden 2015 er der kommet 2500 flere ældre i registret, mens tallet for danskerne generelt er faldet.

»De ældres gæld er lidt større end de unges gæld. Det skyldes, at man typisk har nogle større poster, jo ældre man bliver,« siger kundeansvarlig i Experian Mette Frølund.

Tallene fra Experians årsrapport for 2017 viser, at gruppen fra 61-70 år er dem med det højeste misligholdte beløb per person i RKI. I januar 2018 lyder det i gennemsnit på 103.267 kroner.

»Når man er ung, så er det fitnessabonnementer og mobiltelefoner, man kan have problemer med at betale. Men når det går galt hos de ældre, så er det mere noget med hus og bil, og det gør, at beløbene naturligvis er større,« siger Mette Frølund.

Seniorkonsulent i Ældresagen Claus Blendstrup påpeger, at andelen af ældre i RKI fortsat er under landsgennemsnittet, selv om der er sket en stigning. Han glæder sig over, at langt de fleste ældre har styr på deres økonomi.

Men når aldersgruppen 60 plus er de eneste, der bliver flere af i RKI, mener Claus Blendstup, at det hænger sammen med bolig, lån og finanskrise.

»Der er en del, som har optaget lån i deres ejendom med afdragsfrihed lige omkring finanskrisen. Og hvis man har en ejendom, som ikke er fulgt med prisudviklingen, så har man et stort problem, når afdragsfriheden udløber, og man ikke kan optage et nyt afdragsfrit lån,« siger Claus Blendstrup og fortsætter:

»Har man kun en almindelig folkepension og lidt til, så kan det blive svært at få enderne til at mødes og blive siddende i huset. Når det på et tidspunkt ikke kan gå mere, så ender man i RKI, fordi man misligholder sit lån,« siger han.

I Ældresagens rådgivning hjælper økonomisk rådgiver Erik K. Møller de ældre, som er havnet i en økonomisk hårdknude.

»Det er typisk ude i de tyndt befolkede områder, hvor folk står med nogle huse, som er belånt for mere, end hvad de kan sælge for,« siger Erik K. Møller.

Han opfordrer altid til, at man prøver at indgå en aftale med banken, som gør, at man kommer ud af sin situation på bedst mulig vis.

For pensionisters indkomst stiger ikke ret meget. Så kommer man først i problemer, bliver det vanskeligere for den aldersgruppe end for de yngre, som har mulighed for at arbejde sig ud af deres økonomiske problemer, påpeger Claus Blendstrup fra Ældresagen.

Færre bliver registreret som dårlige betalere For fjerde år i træk er der færre, som bliver registreret i RKI.

4,6 procent af befolkningen er registreret i RKI, det svarer til 212.161 personer.

Det er de 31-40-årige, der er flest af i registret.

De 61-70-årige er dem, der har de største misligholdte beløb per person. Kilde: Experian. /ritzau fokus/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

