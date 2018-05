Flaget er på halvt uden for kirken. Men ingen er mødt op til hr X' bisættelse

Ingen ved noget om manden, der skal bisættes om lidt. Kun en lille seddel på den hvide kiste afslører hans navn og CPR-nummer. Hr. X blev 83 år. Flaget er på halvt uden for Simeons Kirke. Men ingen er mødt op til nørrebrobeboerens bisættelse.

Manden, der døde på Bispebjerg Hospital for få dage siden, dødsårsagen fortaber sig i det kommunale bureaukrati, er en af de lidt over 53.000 mennesker, der dør hvert år i Danmark. 3.500 ældre dør uden nogen omkring sig, og brancheforeningen Danske Bedemænd vurderer, at omkring 20 mennesker bliver bisat, hvor kun dem, der får penge for det, møder op.

Kommunen har sendt en buket. Til stede er kirketjeneren, to korsangere, en organist og sogne- og plejehjemspræst Jeppe Carsce Nissen. På en af kirkebænkene tjekker en bedemand diskret sine SMSer.

Bureaukratiet virker. Også i døden.

I kirkens lille baglokale er Jeppe Carsca Nissen ved at tage sin præstekjole på. Om få minutter vil han foretage hele begravelsesritualet med prædiken, salmer, tale til den afdøde mand og jordpåkastelse.

»Hvis du ikke havde været her,« siger han til Berlingske, »så havde der været helt stille. Indeni. På den måde kan der være et særligt nærvær, som man kan savne, når der er en masse pårørende til stede. Så er der en masse andet på spil: Hvis buket ligger nu forrest? Hvor skal vi hen bagefter? Bliver det blødt brød eller bajere til gravøllet? Fætre som ikke har set hinanden i hundrede år og neeej, hvor er det dejligt at se dig. Men jo ældre man bliver, desto færre kommer der jo.«

Som en aparte kontrast til den triste anledning konstaterer fodboldfanen Jeppe Crasce Nissen:

»Publikum påvirker stemningen. Tag bare Brøndby Stadion i søndags.«

Hvilken forskel gør det for afdøde, der ligger i kisten, at du udfører ritualet på samme måde, som hvis kirken var fuld?

»Det ved jeg ikke ... Det GØR ingen forskel. Det ER forskellen. Her ER vi et fællesskab. Det væsentlige er, at ritualet er der. Det er svært at påstå, at det gør nogen forskel på ham. Men det fastholder fællesskabet. At vi selv der, hvor vi er allermest alene, netop ikke er alene.«

Trods visse menneskers fællesskab i troen er der meget ensomhed i samfundet, mener Jeppe Carsce Nissen.

»Både blandt de helt unge, der kan sidde på sociale medier og være ensomme, men også blandt gamle, som kan få besøg fire gange om dagen af hjemmeplejen og besøgsvenner og naboer og stadig være ensomme. Der findes anden ensomhed en end blot medmenneskelig ensomhed.«

Bedemanden med mobiltelefonen vil godt supplere. Han er ofte ude for, at pårørende, naboer eller kolleger holder sig væk fra en bisættelse, fordi de fejlagtigt tror, at de så skal betale fo den kommunale bisættelse, der beløber sig til ca. 11.000 kr.

På vej ud i kirkerummet erkender præsten:

»Det kan virke akavet, når der slet ikke er nogen, der hører på det, og nogle gange bliver talen til afdøde da også kort.«

Branchedirektør hos Danske Bedemænd Ole Roed Jakobsen mener, at bisættelser uden gæster er et storbyfænomen, »for på landet møder man mere op,« som han siger.

Han vurderer, at fænomenet skyldes en tendens i tiden, hvor manglende familie og engagement fra omverdenen skaber ensomhed. I enkelte tilfælde har bedemænd og præster lavet efterlysninger af pårørende på Facebook for at få folk til at møde op, fortæller Ole Roed Jakobsen. Men det er ikke sat i system.

Selv om over halvanden million danskere statistisk set bor alene, betyder det ikke, at de risikerer at dø alene eller blive bisat i en tom kirke. Hver fjerde enlige bor sammen med andre voksne i f.eks. en delt lejlighed, på et kollegie eller på et plejehjem.

Organisten starter præcist.

Jeppe Carsce Nissen læser op fra Det Nye Testamente. Historien om påskemorgen, hvor kvinderne tager ud til Jesu grav for at vise ham den sidste ære. Så synger vi de første fire vers af salme nr. 41 »Lille Guds barn, hvad skader dig«. Så talen til manden.

Direkte henvendt til kisten:

»Han døde uden nogen omkring sig. Måske var der en sygeplejerske, men han har ingen her ...« Resten af ordene handler om ensomhed og at være alene der, hvor der er mørkt, og man er bange, men hvor Guds kærlighed river os ud af ensomheden.

Bisat uden venner, kolleger, familie eller naboer.

Endnu en salme. Bedemanden synger stille med. Så skovlen tre gange i spanden med jord.

»Af jord er du kommet, til jord skal du blive …«

Kisten ud af bagdøren til rustvognen.

Jeppe Carsce Nissen klæder om. Han skal videre til en ny bisættelse, hvor tre pårørende har sagt, de vil komme.