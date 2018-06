Fjorde lider i varmen - men havene har det godt

På åbent hav er der gode iltforhold, så fisk og muslinger kan trække vejret ubesværet. Men anderledes ser det ud på lavt vand i fjordene, hvor det rekordvarme sommervejr skaber kraftigt iltsvind.

Det fortæller Harley Bundgaard Madsen, der er kontorchef ved Miljøstyrelsen, som netop har foretaget målinger af ilten i vandet.

Årsagen til, at iltsvindet ikke er mere udbredt i de dybe havområder, er, at der er oplagret meget ilt. Det gør, at det varme vejr endnu ikke er trængt ned til bunden.

»Det er simpelthen fordi, det varme vand fra overfladen endnu ikke er blevet transporteret ned i bundvandmasserne, fordi der er så dybt,« siger Harley Bundgaard Madsen og uddyber:

»Der er typisk 20, 30, 40 meters dybde. Og det tager altså lang tid, før det varme vand kommer derned.«

På bunden af havet er der havstrømme, som tilfører friskt og iltrigt vand, hvilket er med til at opretholde gode iltforhold.

Men i Limfjorden og Mariager Fjord har Miljøstyrelsen målt kraftigt iltsvind på lavt vand. Koncentrationen af ilt er under to milligram per liter, hvilket ikke er godt for dyrelivet i vandet.

»Det er altså koncentrationerne, som gør, at der ikke er fisk på nuværende tidspunkt. De er svømmet væk,« siger Harley Bundgaard Hansen.

»Det er kritisk i de områder, hvor der er den meget lave koncentration. Men der er også områder i Limfjorden, hvor der er gode forhold. Så det er meget afhængigt af lokaliteten,« siger han.

Ilten forsvinder, når der er en høj koncentration af fosfor og kvælstof i vandet. Det giver næring til alger. Når de dør, falder de til bunds og bliver nedbrudt under forbrug af ilt.

Det har den konsekvens, at vandet på bunden kan blive tømt for ilt. Og det kan fisk, muslinger, havorme og andre bunddyr ikke tåle.

Fiskene svømmer væk, men det kan muslinger og havorme ikke. De vil dø efter noget tid.

Miljøstyrelsen peger på, at iltsvindet i have og fjorde ikke er usædvanligt på denne årstid.

