Fisker og bager fra Irak kræver penge af dansk militær

En bager og en fisker fra det sydlige Irak kræver erstatning af Forsvarsministeriet, fordi de blev taget til fange af danske soldater for henholdsvis 15 og 12 år siden.

Også en tredje mand indgår i en retssag, som mandag er indledt i Østre Landsret.

Et tidligere stort anlagt retsligt opgør drejede sig om Operation Green Desert. Nu er turen kommet til Operation Foxhound og Operation Darlington.

De tre kræver hver 50.001 kroner, men Forsvarsministeriet beder dommerne om at afvise kravene.

Argumentet er dels, at kravene er forældede, og dels at mændene også har klaget til Storbritannien med krav om penge. To af dem har ad den vej opnået økonomisk kompensation, mens den tredje sag endnu ikke er afgjort.

Ministeriet mener, at det "strider mod lov og ærbarhed" at forsøge at opnå erstatning både fra det ene og det andet land for samme forhold, fremgår det af et dokument i sagen.

Irakernes advokat er slet ikke enig, siger han til de tre landsdommere mandag formiddag.

- Den kompensation, de har opnået, vedrører det engelske militærs forhold og ikke det danske militærs forhold. De skal være ansvarlige for deres handlinger og ikke blandes sammen, siger advokat Christian F. Jensen.

Briterne stod for en langvarig frihedsberøvelse, hvorimod danske soldater er ansvarlig for "tilfangetagelsen og for mishandlingen i forbindelse hermed", lyder det fra advokaten.

