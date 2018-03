Fire unge er fængslet for angreb mod Tyrkiets ambassade

Københavns Politi og PET har i weekenden anholdt flere personer i forbindelse med et brandattentat på den tyrkiske ambassade i Hellerup den 19. marts. Resultatet er, at fire mænd nu sidder fængslet i sagen.

Lørdag foretog politiet anholdelser af "flere personer" forskellige steder på Sjælland, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse mandag. To af de anholdte blev søndag fremstillet i grundlovsforhør for dobbeltlukkede døre.

De blev begge varetægtsfængslet i foreløbig 24 dage på baggrund af en sigtelse for såkaldt kvalificeret brandstiftelse. De øvrige anholdte blev løsladt.

Søndag anholdt politiet yderligere to mænd. Disse to, der begge er 23 år, har i grundlovsforhøret mandag nægtet sig skyldige, ligesom de har afvist at besvare spørgsmål. Dommeren har dog varetægtsfængslet dem i 22 dage. Begrundelsen er, at de på fri fod vil kunne skade opklaringsarbejdet.

Hos Københavns Politi vil vicepolitiinspektør Jens Møller ikke bidrage med yderligere oplysninger om anholdelserne.

I pressemeddelelsen oplyser han dog, at politiet mener, at der deltog fire personer ved angrebet.

Ekstra Bladet fortalte søndag, at to mænd var blevet fængslet ved et retsmøde for lukkede døre, og at det hang sammen med en politiaktion, der blev gennemført lørdag blandt andet i Husum, Virum og Greve.

Politiet har tidligere meldt ud, at skaderne på den tyrkiske ambassade efter angrebet natten til 19. marts var "kosmetiske". Det fortalte ledende politiinspektør Peter Dahl til Ritzau dagen efter angrebet.

Angrebet skete, da et ukendt antal gerningsmænd kastede flere brandbomber - de såkaldte molotovcocktails - mod ambassadebygningen på Rosbæksvej. En politipatrulje var lige i nærheden, og betjentene så mindst to unge stikke af.

Sigtelserne i sagen er rejst efter straffelovens paragraf 180 om såkaldt kvalificeret brandstiftelse. Den tages blandt andet i brug, når der er forvoldt stor materiel skade, eller hvis menneskeliv er bragt i fare.

Jens Møller ønsker ikke at uddybe, hvorfor politiet har valgt at rejse sigtelse efter netop den bestemmelse. Ingen personer var tilsyneladende til stede i bygningen ved det natlige angreb.

Angrebet fik både udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at reagere.

Og mandag har Løkke Rasmussen igen sat sig til tasterne. På Twitter fastslår han, at angreb på andre landes diplomatiske repræsentationer er særdeles alvorligt. »Derfor er jeg glad for, at Politiets og PET's hårde arbejde ser ud til at have båret frugt«.