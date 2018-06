Find penge til din teenagers efterskoledrøm

Når poderne rammer teenageårene, så følger der for mange familier også nogle store økonomiske poster med som eksempelvis konfirmation, efterskoleophold eller sprogskole i udlandet.

Men hvordan får man råd til at indfri de unges drømme om eksempelvis et år på efterskole?

Det hjælper en uvildig økonomisk rådgiver og en forfatter til en bog om at undgå overforbrug med at give nogle bud på.

- Det er altid en god idé at være i god tid med at spare op til den slags formål, siger uvildig økonomisk rådgiver Anders Valdemar Juul.

Han er godt klar over, at mange måske ikke en gang har en opsparing til uforudsete udgifter, som når vaskemaskinen ryger, men hvis man virkelig vil det, så er det altså bare med at komme i gang.

- Man kan etablere en opsparing, hvor både forældre og bedsteforældre kan sætte penge ind. For det er jo ret kostbart at sende et barn på efterskole, siger han.

Et år på efterskole kan sagtens koste mellem 50.000-100.000 kroner. Og derfor er der intet i vejen for, at den unge teenager også selv inddrages i finansieringsplanen.

- Det er jo altid sundt, at børn selv lærer at tjene penge og spare op til ting, de gerne vil have, siger Anders Valdemar Juul.

At den unge selv tager ansvar og spæder til, er også en god måde at få råd til en tur på efterskole, siger Trine Baadsgaard, der er forfatter til bogen "Et år uden overforbrug".

- Da min dreng skulle på efterskole, så var der nogle udgifter, han selv skulle stå for, så lommepengene havde han selv sparet op til, siger hun.

Når man skal finde ekstra midler i budgettet, så handler det meget om ikke at se det som en spareøvelse, men en øvelse i at få råd til det ønskede efterskoleophold.

- Man kommer til at gå på kompromis med nogle ting, som man så måske springer over et år eller to. Det kan være, at man ikke tager på ferie, men bliver hjemme et år, siger hun.

Det kan også være, at man kigger på helt alternative muligheder.

- Jeg fik jo et ekstra værelse til rådighed, da min søn flyttede på efterskole, så det lejede jeg ud via Airbnb og tjente et godt supplement den vej, siger hun.

Man kan også vælge økonomiske løsninger, når den unge er afsted på efterskolen og skal hjem på besøg.

- Man kan kigge efter de billige busruter eller delebilordninger frem for bare per automatik at købe nogle dyre togbilletter, foreslår Trine Baadsgaard.

Fakta: Tilskud til efterskoleophold

- Alle familier kan få statsstøtte til et efterskoleophold uanset indkomst.

- Støttebeløbet afhænger dog af forældrenes indtægt.

- Støtten er på mellem 595-1229 kroner per uge alt efter forældrenes indtægt.

- Man kan også søge stipendier og legater.

Kilde: Efterskoleforeningen.

