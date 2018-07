Festivaldeltagere ønsker rolige og rene boforhold

Roskilde. Selv om mange måske forbinder festivaler med rod, skrald og larm, bor hver tredje af Roskilde Festivals deltagere i områder med fokus på oprydning.

Og udbuddet kan ikke følge med.

Ifølge talskvinde for Roskilde Festival Christina Bilde skyldes efterspørgslen, at områderne knytter folk tættere sammen.

- Jeg tror, at folk først og fremmest søger fællesskabet.

- Dermed bliver fokus på oprydning ikke en sur pligt, men noget, man er fælles om gennem fede aktiviteter. Det er ret afgørende, siger hun.

Desuden får deltagere i de rene teltområder en god plads, hvilket ifølge talskvinden er festivalens største valuta.

Det er ikke nyt med de rene områder. I 2008 blev Silent and Clean ud over at være et stilleområde også udråbt til festivalens første clean-område.

Siden da er flere nye områder kommet til, og reglerne er forskellige for hvert sted.

I år har 10.200 festivalgæster fået en plads i Clean Out Loud, som på trods af en udvidelse af området sidste år måtte afvise flere tusind ansøgninger.

I alt bor 26.000 deltagere i fem forskellige rene områder.

Ønsket om at have ordnede boforhold under festivalen er en modreaktion på samfundets travlhed, og at der de seneste år er kommet væsentlig flere kulturbegivenheder.

Sådan vurderer Kristine Samson, lektor i performancedesign og bystudier ved Roskilde Universitet.

- Før tænkte man festivaler som noget grænseløst og vildt, mens vi i øjeblikket ser, at oplevelsen i langt højere grad bliver tæmmet og struktureret.

- Det er en erkendelse af, at oplevelsen også kan ligge i ro, stilhed, renlighed og fællesskab, siger hun.

Har man boet i festivalens rene områder, er det få, der går tilbage til almindelig festivalcamping, oplyser Mika Christoffersen, der er leveranceleder for Clean Out Loud.

- En af de primære grunde, vi hører i ansøgningerne, er, at det er et rart sted at være. Der er et godt fællesskab, og man får færre tømmermænd.

- Det er simpelthen mindre hårdt at vågne op på festivalen, når der er helt rent og dejligt, siger hun.

Langt de fleste i Clean Out Loud rydder som lovet op efter sig selv, og området har en succesrate på 95 procent. Festivalen ønsker på sigt at gøre flere områder rene og bæredygtige.

Campingområderne åbnede lørdag, musikken begynder onsdag og det hele slutter natten til søndag den 8. juli.

/ritzau/