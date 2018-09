Festen er forbi for Danske Bank, DR og de jurastuderende

Selv et par sene septemberdage med temperaturer over 20 grader kan ikke skjule, at sommeren er ved at være forbi. Mørket sætter sig gradvist på mere af urskiven, og de sene aftener med rosé, gadeliv og uendelige skygger fortoner sig langsomt.

Men for andre er ikke kun sommeren forbi. Det er festen også. Ikke mindst for Danske Bank samt dens estiske filial og tidligere direktør, Thomas Borgen, som har den tvivlsomme ære at gå over i historien som manden, der præsiderede over verdenshistoriens største hvidvaskningsskandale. Som C.V. Jørgensen sang i »Sæsonen er forbi«: »Tomhændet står du tilbage og ka’ slet ikke følge med. Det sortner for dine øjne.«

Borgen kunne så afgjort ikke følge med, selv om alle alarmklokker ringede om kap i årevis. I den forgangne uge er det kommet frem, at den russiske centralbank allerede i 2007 advarede om mystiske transaktioner i banken.

I betragtning af, at finansielle myndigheder i Putins kleptokrati må antages at have alle forudsætninger for at genkende tvivlsomme transaktioner, er det mildest talt påfaldende, at en sådan en advarsel ikke gav anledning til selvransagelse. Men det gjorde den ikke.

Tværtimod formåede banken over de kommende år at fungere som pengevaskeri for kriminelle og korrupte individer og regeringer i et historisk uset omfang.

Til gengæld står Borgen ikke tomhændet tilbage. 20 millioner kroner får han med sig for sin indsats for banken. Det stod i hans kontrakt, og da han ikke har gjort noget kriminelt, men blot er kommet til at overse en beskidt pengestrøm på omtrent halvanden billion kroner gennem en bankfilial, som han tidligere har været direktør for, må det naturligvis være sådan.

Sidder man som aktionær og tænker, at den prioritering måske synes en anelse aparte, nu hvor det vurderes, at sagen har kostet banken omkring 12 milliarder kroner i børsværdi, er det altså bare ærgerligt, Sonny boy.

Festen er også slut på jurastudiet på Københavns Universitet. I hvert fald udklædningsfesten med etnisk tema. Det skyldes, at studieadministrationen har modtaget flere klager over fester, hvor man skulle komme udklædt som »indianer, ghetto, mexicaner, white trash og church camp«.

Blot fordi man forventer, at de studerende skal tage ansvar for egen indlæring og fremtidige job som advokater og dommere, er det at overlade dem ansvaret for udklædningstøj simpelthen ikke rimeligt. Udfordringen med at håndtere eksempelvis sombreroer kan nemlig være usædvanlig hård, hvis man ikke er B.S. Christiansen.

Som rektor Henrik Wegener forklarer, forventer universitetet nemlig ikke, at de studerende er »mentalt hærdede som jægersoldater fra dag ét«.

I stedet for Mexico-tema får universitetet nu en hattefest – antageligvis, fordi sombreroer mister deres krænkende karakter, når de ikke kobles til det nordamerikanske land.

I Danmarks Radio er der heller ikke megen fest, efter at regeringens sparekrav er blevet omsat til konkret praksis af stationens ledelse. Man kunne frygte, at ledelsen ville drukne Bamse og Kylling i Emil Holms Kanal for at lære politikerne, hvad public service-besparelser fører til.

Det skete ikke, men sparekniven skar dog dybt i statsradiofonien, hvor en række smalle musikstationer måtte lade livet, og flere hundrede medarbejdere – endda inklusive en række chefer – står for at blive »sindet«, hvilket er DRsk for »fyret«.

Særligt ufestlig er situationen for de medarbejdere, der i forbindelse med udflytning af Sporten til Aarhus valgte at bryde familien op og drage fra København til Jylland.

En del af dem kan nu imødese en fyreseddel som tak for loyaliteten, fordi ledelsen i DR åbenbart ikke havde indregnet muligheden for store besparelser, selv om disse havde ligget i de politiske kort ganske længe.

I Hørsholm er der også sat en stopper for lidt for løsslupne løjer.

Igennem længere tid har politikere gået rundt og krammet embedsværket på en tilsyneladende umådeholden vis.

Så megen kærlighed er der imidlertid ikke plads til på tværs af de politiske og administrative sfærer i den kommunale verden, slår den konservative borgmester Morten Slotved fast.

»Hvis jeg gik og krammede min kommunaldirektør, ville jeg så i yderste konsekvens kunne fyre hende en dag?«

Det er et praktisk og filosofisk spørgsmål, som det er svært at give noget entydigt svar.

Trods sin modvilje mod den kærlige hilseform erkender borgmesteren, at der er tilfælde, hvor krammere helt undtagelsesvis kan være på deres plads.

»Jeg krammer, hvis der er en 40-årsjubilar, som har fået Dronningens fortjenstmedalje.«

Status for danske hilseregulativer er dermed, at krammere indtil videre kun er forbudt i Hørsholm.

Traditionen med at give hånd er imidlertid reguleret for alle landets borgere – for uanset om man er bankdirektør eller muslim, er det nemlig umuligt at undgå.