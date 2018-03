Femern A/S vil overvåge alle bilisters færden, når de krydser Storebælt

Hvert år krydser 11 millioner biler Storebælt, og nu vil Femern A/S indsamle data fra de mobiltelefoner, der befinder sig i bilerne, for at finde ud af, hvor bilerne kører hen. Det sker for at beregne den kommende trafik på Femernforbindelsen.