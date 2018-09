Fejl på Østerport Station giver aflysninger: 8-9.000 passagerer påvirkes

En fejl ved et centralt sporskifte på Østerport station volder store problemer på kystbanestrækningen tirsdag morgen.

DSB forudser, at 8-9.000 pendlere tirsdag vil blive påvirket af fejlen.

Alle tog til og fra Nivå Station er således aflyst tirsdag morgen, og togene til og fra Helsingør vil standse ved samtlige stationer på vejen.

Alle myldretidstog på strækningen er desuden aflyst, oplyser DSB.

Konkret betyder det, at der kører tog hvert 20. minut på kystbanestrækningen, og at flere regionaltog stopper på Hovedbanegården i stedet for på Nørreport og Østerport. Det oplyser Banedanmark på Twitter.

Vi har en fejl på et vigtigt sporskifte på Østerport station. Det betyder, at togene kører hvert 20 min. På Kystbanen. Flere regionaltog stopper på København H i stedet for Nørreport og Østerport. Vi kommer med en prognose for udbedring i løbet af morgenen. Tjek Rejseplanen. — Banedanmark (@banedanmark) 11. september 2018

Banedanmark arbejder på at få rettet fejlen på Østerport station og forventer til middag at sende en prognose ud for, hvor længe trafikken vil være påvirket.

I mellemtiden opfordrer Banedanmark til, at rejsende på strækningen holder sig orienteret via Rejseplanen.dk.