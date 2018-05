Farven snyder på københavnske bioposer: Indeholder 70 procent sort plast

Farver kan snyde, og noget tyder på, at de grønne poser, som kommunen har leveret til københavnernes biospande, mest af alt er grønne af udseende. I hvert fald indeholder de over 70 procent fossilt plast, viser ny undersøgelse

Kommunen er selv overrasket over det høje indhold:

»Vi valgte bioposen i den tro, at den primært var fremstillet af biogent materiale. Det var den pose, der blev anbefalet af Vestforbrænding, og som indgik i deres udbud, vi har tilsluttet os. Samtidig var det den pose, som mange andre kommuner også benyttede,« siger serviceområdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Jon Pape, til Berlingske, og tilføjer:

»Derfor er det selvfølgelig en ærgerlig nyhed for os, at der er så meget plast i posen.«

Det er Teknologisk Institut, som har analyseret de grønne »bioposer«, og resultatet, der kom i begyndelsen af april, viser, at de indeholder 71,8 procent fossilt plast. Svenske erfaringer viser ifølge Ingeniøren, at bioposer normalt indeholder et sted mellem 30 og 60 procent fossilt materiale.

Ifølge den norske virksomhed Biobag, der vandt udbuddet om at levere de grønne poser til København, er det dog ingen hemmelighed, at de grønne poser indeholder store mængder fossilt plast.

»Det er sådan, at bioposer godt kan være af 100 procent fossilt materiale og stadig leve op til EU-kravene,« siger markedsdirektør og grundlægger af virksomheden, Jørn Johansen, til Ingeniøren.

Vestforbrænding, som i sin tid stod for udbuddet, har anbefalet deres 19 ejerkommuner at gå over til andre poser.

Plastikposer, vel at mærke.

De grønne »bioposer« bliver nemlig sorteret fra under forbehandlingen af det bionedbrydelige affald og bliver brændt af sammen med almindelig plast.

Desuden ender størstedelen af bioaffaldet i biogasanlæg, hvor bioplast alligevel ikke omsættes, fordi der ikke er ilt til stede, forklarer kommunikationschef i Vestforbrænding Per-Henrik Goosmann, til Ingeniøren.

Vil undersøge alternativer

Områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Jon Pape, mener fortsat, at »bioposen efter alt at dømme stadig er den bedste pose for miljøet.« Kommunen har derfor valgt at køre videre med dem, indtil forvaltningen har gennemført en »tilbundsgående undersøgelse« af fure alternative poser.

Undersøgelsen forventes at være færdig til sommer, og derefter er det op til politikerne på Rådhuset at tage stilling til, hvilken pose københavnerne fremover skal kaste deres kartoffelskræller og æbleskrog i.

Indtil da fortsætter leveringen af de grønne poser til de ca. 300.000 københavnere, der er med i ordningen.

»Vi kan se, at det har en positiv effekt på bioaffaldssorteringen i København, at folk har fået udleveret en særlig pose og en køkkenkurv til at sortere i. Man bliver langt mere opmærksom på kun at smide bionedbrydeligt affald i bioposen, hvorved det sikres, at bioaffaldet forbliver »rent«, hvilket er vigtigt for miljøet, når restproduktet skal ud på markerne,« siger Jon Pape.

Forvaltningen indsamler nu 11-1.200 tons bioaffald om måneden og har allerede opjusteret forventningen til, hvor meget affald der vil blive indsamlet i 2018 fra 10.000 til 14.000 tons.