Farvel ferieblues: Kom godt tilbage fra ferien

København. Som en cykel, der lige skal op i gear. Sådan kan det godt føles, når man efter tre ugers sommerferie vender tilbage til de daglige pligter, hvor arbejdet og hverdagen atter kalder.

For nogle er overgangen forbundet med et ordentligt humørdyk, men der er hjælp at hente, hvis man gerne vil den såkaldte postferie-blues, som fænomenet kaldes, til livs. To eksperter giver her fem gode råd.

1) Begynd på en onsdag

Det kan lyde lavpraktisk, men faktisk er det en god idé at planlægge sin ferie skævt, så man vender tilbage til arbejdet igen midt på ugen.

- Det gode ved at begynde på en onsdag er, at man får en blødere opstart, fordi der ikke er så langt til weekenden, fortæller Dorthe Rindbo, der er forfatter og underviser i personlig effektivitet.

- Så har man et par dage til at danne sig et overblik over sine opgaver og gøre klar til næste uge, hvor det for alvor går løs. Det er ganske enkelt en lettere måde at komme i gang på, siger hun.

2) Vis omverdenen, at du er vendt tilbage fra ferie

Når ferietristessen rammer, er det vigtigt, man tør fortælle sine kolleger om den manglende arbejdsgejst.

Det mener Anne-Mette Ravn, som er administrerende direktør i vikarbureauet Hartmanns, hvor man har sat gang i en ganske utraditionel metode for at tackle medarbejdernes ferielængsel.

- Vi har lagt nogle bøllehatte rundt i afdelingerne, hvor der står skrevet "bær over med mig". Det er ment som en sjov gimmick, men når jeg som leder ser en medarbejder med en bøllehat, får vi skabt en opmærksomhed omkring, at her er en kollega, som lige skal dribles lidt ind i hverdagen, siger Anne-Mette Ravn.

3) Book den næste ferie med det samme

Hun foreslår, at man sørger for at have den næste ferie plottet ind i kalenderen, inden man vender tilbage fra sommerferien.

- Det kan lyde, som om det er forfærdeligt at arbejde, men det er bare en erkendelse af, at man er i et andet mode, hvor man har nydt sin ferie sammen med familien og vennerne. Så det er godt at have noget at glæde sig til, som ikke ligger for langt ude i fremtiden, forklarer Anne-Mette Ravn.

5) Det er ok at være bagud

Synet af ubesvarede e-mails i massevis kan sikkert tage pusten fra de fleste, når man efter tre ugers ferie vender tilbage til arbejdet. Her kan man med fordel minde sig selv om, at det er i orden at være bagud, siger Dorthe Rindbo.

- Man er per definition bagud, når man kommer tilbage fra ferie, så det er godt at slå koldt vand i blodet, for der er sandsynligvis mange opgaver, som har løst sig selv, mens man har været væk. I virkeligheden er det måske kun 10 til 20 procent af de mails, man skal gøre noget ved, påpeger hun.

5) Tag de nemme opgaver først

Endelig er det er ok at springe over, hvor gærdet er lavest.

- Det vigtigste er at træde cyklen i gang igen oven på ferien, og så må man godt gøre det lidt nemt for sig selv, fortæller Dorthe Rindbo.

- En god idé er at lave en to do-liste og så gå i gang med de lette opgaver først. Man ved fra forskningen, at når man streger noget over på sin to do-liste, så kan man se i lykkecentret, at glæden blusser op. Den lykkefølelse kan man bruge til at komme stille og roligt i gang, siger hun.

/ritzau fokus/