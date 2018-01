Far til børneporno-sigtet: »Hvis de selv var unge i dag, så var de også hoppet i med begge ben«

Er det i orden, at 1.005 børn og unge risikerer at bøde i årevis for et øjebliks dumsindighed? Det spørgsmål rejses nu af flere i dagene efter, politiet indledte danmarkshistoriens største sag om deling af børneporno.