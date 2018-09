Far til 19-årigt skudoffer: »De havde gemt sig. Da min søn kom forbi, skød de ham«

En brøkdel af et sekund, før han blev ramt, må det være gået op for Khalid El-Jamal, hvad der var ved at ske.

I hvert fald hævede han venstre arm, som for at sige »skyd ikke« og beskytte sit hoved. Projektilet borede sig ind i hans krop fra armhulen.

Klokken 21.09 fredag aften blev den 19-årige mand, der blev student i forsommeren og gik med en drøm om at studere på CBS, skudt ned få meter fra sin bopæl på Indre Nørrebro ved Guldbergsgade og Meinungsgade. Han blev hastet til Rigshospitalet, hvor hans tilstand weekenden over var kritisk.

Khalid El-Jamal er et af de seneste ofre for en væbnet bandekonflikt, som disse uger udspiller sig på åben gade i og omkring København.

Mandag fortæller den unge mands far, at kuglen har ramt en nerve, og at der ifølge lægerne på Rigshospitalet er høj risiko for, at Khalid El-Jamal ikke kommer til at gå igen.

»Han har stadig mange smerter. I dag har vi snakket med ham om situationen og det nye liv, han skal til at leve. Vores største opgave er at få ham til at acceptere det, for der er ikke andet at gøre,« siger Walid El-Jamal.

Han understreger, at han sætter pris på politiets indsats, men han er også vred over, at hans søn ikke bliver omtalt som et tilfældigt offer.

19-årig var ikke bandemedlem

Fredag skrev Københavns Politi i en pressemeddelelse, at der var tre ofre ved skyderiet »To udenforstående borgere på ca. 50 år« blev ramt, og »herudover« også den 19-årige.

Walid El-Jamal protesterer.

»Der var tre, ikke to. Min søn er det tredje udenforstående offer her,« siger han.

Foreholdt kritikken fastholder Københavns Politi mandag vurderingen.

»Han er ikke bandemedlem, men han bevæger sig i periferien af bandemiljøet,« siger politidirektør Anne Tønnes og afviser at uddybe, hvad det vil sige.

De har slet ikke noget hjerte Walid El-Jamal, far til 19-årigt skudoffer

Det afviser Walid El-Jamal. Han tilføjer, at det er naturligt, at man kender folk i det nabolag, man er opvokset i, men at det ikke gør en til kriminel.

»Min søn var på vej ned til bilen for at hente noget, og så blev han skudt af to banditter, der stod på lur. Det var tilfældigt, at det blev ham. Min søns journaler er helt rene,« siger Walid El-Jamal. Han omtaler de ukendte gerningsmænd som »vrede unge mennesker, som vil have blod på hænderne, og som er ligeglade med, hvis blod det er«.

»De har slet ikke noget hjerte. De er ligeglade, om min søn er kriminel som dem eller ej, eller om de kender ham. Han bor omkring Sjællandsgade, og det var nok. De havde gemt sig. Da min søn kom forbi, skød de ham. Da de var færdige, kørte de væk i en bil, der ventede på dem. Politiet var lige i nærheden, men gerningsmændene var ligeglade,« siger han.

Den 19-åriges far bakkes op af Fathi El-Abed, debattør og ven af familien. Han beskriver skudofferet som »en målrettet ung mand, der er vellidt og elsket af alle«.

»Selvfølgelig var det tre uskyldige borgere, der blev ramt i fredags, ikke to. For sammenhængskraftens skyld vil jeg gerne advare alle, både myndigheder og politikere, mod at generalisere, bare fordi han hedder Khalid. Jeg har kendt ham, siden han var helt lille, og det her er en stor tragedie,« siger Fathi El-Abed, der i weekenden også skrev om sagen på Facebook.

Bande splittet i to

En brutal bandekonflikt har de seneste uger udviklet sig i Storkøbenhavn. På ti dage har politiet i hovedstadsområdet registreret ti skyderier, og flere personer er blevet ramt.

Angiveligt er banden kendt som Brothas fra Mjølnerparken på Nørrebro blevet splittet i to fraktioner. Den ene skal have allieret sig med kriminelle på Ishøj/Hundige-egnen, hvor flere af skudepisoderne har fundet sted. Den anden gruppe har fundet alliancepartnere i Københavns nordvestkvarter. Både på Nørrebro og på Vestegnen har politiet oprettet visitationszoner og sendt flere betjente på gaden.

På Vestegnen har politiet kørt en mobil politistation til Ishøj for at øge synligheden og skabe tryghed i området, og hos Københavns Politi har man anmodet Rigspolitiet om forstærkninger, så politifolk fra flere andre politikredse nu hjælper med at få konflikten under kontrol i hovedstaden. Der er desuden etableret en hotline, som borgere kan henvende sig på, hvis de har tip om banderne, der kan hjælpe politiet.

Søndag blev en mand varetægtsfængslet i forbindelse med en af skudepisoderne i København, men sagen blev i byretten behandlet for dobbeltlukkede døre, og det er derfor sparsomt med oplysninger.

Yderligere syv blev anholdt søndag, mistænkt for at stå bag et voldeligt overfald i forbindelse med konflikten. Ifølge Ekstra Bladet foregik overfaldet i en frisørsalon på Nørrebrogade 16. september. De syv nægter sig skyldig.