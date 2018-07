Familiefar var syrienkriger og kan miste pas i Højesteret

En mand, der har hustru og barn, skal af med sit danske pas og udvises, fordi han tog til Syrien for at kæmpe med Islamisk Stat.

Dette krav fra anklagemyndigheden i en terrorsag er to gange blevet afvist af domstolene, men nu gøres et tredje forsøg. Højesteret skal have det sidste ord i sagen om den 27-årige dansk-tuneser Adam Johansen, har Procesbevillingsnævnet bestemt.

Hans navn optrådte i et arkiv hos Islamisk Stat. Det blev opsnappet på slagmarken og havnede hos de amerikanske myndigheder, som derefter gav PET i Danmark besked om personer med relation til Danmark

17 blev identificeret. Seks på listen har mistet livet, andre er efterlyst, og en håndfuld mænd, heriblandt Adam Johansen, er blevet stillet for retten.

Den kraftigt byggede mand lod sig hverve som "kæmper", står der på den afslørende blanket. Blandt andet modtog han træning i at bruge våben.

Straffen er ubetinget fængsel i fire år, og det resultat fra Østre Landsret og Retten på Frederiksberg skal Højesteret ikke pille ved.

Det er udelukkende anklagemyndighedens krav om at fravriste manden statsborgerskabet og spørgsmålet om udvisning, som dommerne skal se på.

Adam Johansens mor er fra Færøerne, og faren er tuneser. Han er vokset op i Danmark, hvor han også selv har stiftet familie. Hustruen og sønnen forlod han dog, da han rejste til Syrien - ifølge eget udsagn for at "gøre en forskel".

I et retsmøde blev der boret i hans holdninger.

»Nej, lød det klare svar, da han blev brugt, om han går ind for demokratiet.«

En overgang kom Adam Johansen i Grimhøjmoskeen i Aarhus, og i København har han optrådt i den salafistiske gruppe Kaldet til Islam. Under en demonstration foran den franske ambassade råbte Johansen, at det sorte flag skal vaje over Eiffeltårnet i Paris. Ved en anden manifestation råbte salafisterne »Obama, Obama - vi elsker Osama«.

Landsretten var delt i spørgsmålet om det danske statsborgerskab og udvisning. Fire af de seks dommere mente, at indgrebet ville være ude af proportioner. Familielivet i Danmark spiller en stor rolle for konklusionen.

En gang tidligere har Højesteret vurderet en syrienkriger. Det var pizzabageren Enes Cifti, der var dansk-tyrker. Han er den første, der mistede sit danske statsborgerskab, selv om han er født og opvokset her. Han tilsluttede sig IS to gange, ligesom han forsøgte at overføre 20.000 kroner.

I øvrigt har Højesteret også taget statsborgerskabet fra Said Mansour, der ikke er født i Danmark. Han har drevet massiv propaganda for Al-Queda.

/ritzau/