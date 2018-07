Falden rapper fra Roskilde har det fint

Den amerikanske rapper med kunstnernavnet »Del the Funky Homosapien«, der faldt ned fra scenen, da Gorillaz lørdag spillede på Roskilde Festival, har det efter omstændighederne fint.

Det skrev han søndag på Twitter.

»Tak for al kærligheden. Jeg har det okay, men kommer til at være på hospitalet et stykke tid,« skrev han.

»Behandlingen her er fremragende. Masser af kærlighed til Gorillaz for at tage mig med på scenen. Jeg vender snart tilbage.«

Omkring klokken 00.30 natten til søndag kom det frem, at en musiker var faldet ved Gorillaz' koncert på Orange Scene.