Faktatjek: Er udviklingen gået i stå, eller er der håb forude for Vollsmose?

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) varslede i sin nytårstale et målrettet opgør med »parallelsamfund og ghettoområder«, hvor udviklingen går den forkerte vej.

»Derfor må vi droppe illusionen om, at parallelsamfund og ghettoer nok skal forsvinde, hvis vi bare giver tid. Det gør de ikke,« sagde han i talen, inden han specifikt fremhævede boligkvarteret Vollsmose i Odense som eksempel:

»Når jeg besøger for eksempel Vollsmose, er magtesløsheden og isolationen desværre den samme, som da jeg var der sidst. Ja, måske endda værre.«

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er dog af en anden overbevisning. Han mener istedet, at udviklingen i Vollsmose går den rette vej.

»Der er udfordringer i Vollsmose, det anerkender jeg, men jeg synes bare, det er vigtigt at få alle nuancerne med. Når jeg ser på tallene, kan jeg faktuelt se i forhold til Vollsmose, at det går fremad på en række parametre og har gjort det de sidste par år,« siger Odense-borgmesteren i et interview til Berlingske.

Men hvordan står det egentlig til med udviklingen i bydelen?

Ser man på de definerende parametre i ghettoliste, som Trafikministeriet har udgivet hvert år siden 2010, så kan det være svært at få øje på den store udvikling.

Som grafen viser, er der sket et lille fald i andelen, der står uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller er under uddanelse. Tilsvarende har gennemsnitsindkomsten fået et hak opad. Resten viser dog stort set status quo. Dermed er Vollsmose et af blot tre boligkvarterer, der lever op til fire ud af fem kriterier for ghettoområder. De resterende 19 opfylder alle tre kriterier.

Alligevel kan Peter Rahbæk Juel godt kan have ret, når han siger, at det går fremad i Vollsmose.

»Det kan være svært at se en udvikling på den overordnede statistik, men når vi går ned på det helt lokale niveau, så kan vi se, at indsatsen har en effekt,« siger Nanna Muusmann, der er sekretariatsleder i Vollsmose Sekretariatet.

Vollsmose Sekretariatet er en projektorganisation, der leverer en række supplerende boligsociale indsatser i bydelen. Hvor den årlige ghettoliste er baseret på det sammenlagte gennemsnit af de to forrige år, så viser de nyeste tal fra 2017, at der sker en vis udvikling i bydelen.

Ghettoparametrene For at blive defineret som en ghetto skal et kvarter leve op til minimum tre af følgende fem kriterier. 1. Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år). 2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. 3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år). 4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. 5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 18-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Blandt andet er gennemsnitsindkomsten blandt tilflyttere til Vollsmose steget med over 20.000 kroner om året fra 2016 til 2017. Det skyldes til dels, at Odense Kommune anvender fleksibel udlejning i Vollsmose, således at selvforsørgende familier får lov til at springe foran i boligkøen.

En anden udvikling, der ikke udspejler sig i statistikken fra ghettolisten er, at flere og flere unge fra Vollsmose uddanner sig. I 2017 gennemførte 15,7 procent af Vollsmoses unge under 30 en ungdomsuddannelse mod 11,9 procent i 2016. Samtidig viser de lokale tal, at det blot er 23 procent af de unge under 30, der udelukkende har en grunduddannelse.

»Der foregår en konstant bevægelse, der kan gøre det svært at se udviklingen. Det er ikke alle, der tager en uddannelse, som bliver boende i Vollsmose eksempelvis,« fortæller Nanna Muusmann.

Hun vil ikke kommentere på indholdet i statsministerens nytårstale, da hun er ansat som embedsmand. Til gengæld kan hun fortælle, at en stor infrastrukturplan ligger på tegnebrættet, som skal gøre Vollsmose til et mere attraktivt boligområde:

»Vi arbejder sideløbende med en byudviklingsplan, der helt fysisk skal bryde Vollsmose op i mindre kvarterer af forskellig karakter. Det vil give nye muligheder for at tiltrække en meget mere blandet befolkning.«

Interaktiv grafik af: ghettolisten 2016

Projektet påbegyndes i 2020 og første fase forventes afsluttet i 2022. På sigt skal kvarteret åbnes op med en bygade og ambitionen er, at Vollsmose skal forbindes med resten af Odense via letbane. Det vil kræve omfattende ombygninger og midlertidig genhusning af adskillige familier.

»Vi ved af erfaring, at det ikke er alle, der vender tilbage efter en genhusning. Så skal man arbejde med, at de nye lejere kommer fra et andet segment,« siger Nanna Muusmann.