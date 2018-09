FAKTA: Fire gange har Rigsadvokaten givet op over for grupper

København. Tirsdag forbød politiet banden Loyal To Familia (LTF), indtil en dommer har taget stilling til, om gruppen endeligt kan opløses.

Fire gange i nyere tid har Rigsadvokaten opgivet at få forbudt en forening eller en klub, fordi den er voldelig eller opfordrer til vold.

Alligevel bad justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sidste år Rigsadvokaten om at undersøge, om LTF kan opløses.

Få overblik over tidligere sager og paragraffen, der kan ende med at fælde LTF:

* Det er paragraf 87, stk. 2 i Grundloven, der er omdrejningspunkt. Den lyder: "Foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom".

* Rent praktisk foregår det på den måde, at Rigsadvokaten først udsteder et foreløbigt forbud. Straks derefter indbringes sagen for domstolene, som får det sidste ord.

* I 2010 frarådede Rigsadvokaten og Rigspolitiet at sætte en undersøgelse i gang om Hells Angels og støttegruppen AK 81. Et forbud vil "næppe i sig selv føre til et fald i bande- og rockerkriminaliteten", sagde daværende justitsminister Lars Barfoed (K).

* Både i 2008 og i 2004 mente Rigsadvokaten, at bevægelsen Hizb ut-Tahrir ikke umiddelbart ville kunne opløses.

* I 1998 mente Rigsadvokaten efter en undersøgelse, der stod på i et år, og som involverede 15 efterforskere og fire jurister, at man ikke kunne bevise, at Bandidos og Hells Angels i sig selv virkede ved vold, selv om mange medlemmer var dømt.

* På trods af fire tidligere afvisninger anmodede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i sommeren 2017 Rigsadvokaten og Rigspolitiet om at undersøge muligheden for at opløse banden LTF.

* Rigsadvokaten vurderede, at det denne gang vil være muligt at bevise, at LTF er en forening med et ulovligt formål. Domstolene skal tage stilling til, hvorvidt det er korrekt.

* Indtil retssagen er afgjort, er det forbudt at bære eller anvende bandens kendetegn i offentligheden. Gør folk det, kan politiet sigte dem for at videreføre en ulovlig forening, og strafferammen er her op til to års fængsel.

Kilder: Ritzau, Københavns Politi.

/ritzau/