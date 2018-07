Færre unge har søgt ind på kvote 1 i år

Da ansøgningsfristen for at komme ind på de videregående uddannelser på kvote 1 var nået torsdag kl. 12, havde 89.700 søgt ind.

Det skriver uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers på Twitter.

Så er deadline nået. 89.700 har søgt ind på en videregående uddannelse i år. 89.700 drømme! #uddpol #dkpol — Tommy Ahlers (@aahlers) July 5, 2018

Det er 863 færre end i fjor, hvor der var 91.539 ansøgere. Også sidste år var der tale om et fald i antallet af ansøgere sammenlignet med året før, hvor 94.061 havde sendt en ansøgning af sted.

Tilbagegangen er i en så lille størrelsesorden, at der ifølge seniorkonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Bjarke Tarpgaard Hartkopf ikke er grund til bekymring.

»Når forskydningen er i denne størrelsesorden, er det ikke et problem, for vi er stadig deroppe, hvor det er en meget stor andel af en ungdomsgeneration, der søger mod de videregående uddannelser,« siger han.

Vigtige for samfundet og den enkelte

Seniorforskeren tilskriver tilbagegangen, at det i disse år er mindre årgange af unge, der skal i gang med en videregående uddannelse, og at vi ser en højkonjunktur i dansk økonomi, som kan gøre, at nogle unge søger direkte ud på arbejdsmarkedet i stedet for mod de videregående uddannelse. Han understreger dog, at det foreløbigt alene er hans gisninger og at interessen for de videregående uddannelser generelt er stor.

»Vi ser ret entydigt, at dem, der får en videregående uddannelse, også ender med at få højere løn og have mindre ledighed. Derfor er det super vigtigt både for den enkelte og for samfundet, at mange får taget en videregående uddannelse, det er der ingen tvivl om.«

På kvote 1 bliver ansøgerne udelukkende bedømt på resultatet af deres gymnasiale uddannelse. Det betyder, at studerende med højt gennemsnit får plads på den videregående uddannelse før elever med et lavere gennemsnit.

På kvote 2 tæller andre kvalifikationer også med. Det kan eksempelvis være erhvervserfaring.