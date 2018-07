Færre søger ind på videregående uddannelse

Der er i år færre unge, der drømmer om at komme ind på en videregående uddannelse.

Torsdag havde 89.700 søgt ind på de videregående uddannelser inden ansøgningsfristen kl. 12.

Og det er knap 2000 færre end sidste år, hvor der var 91.539 ansøgere.

Ved ansøgningsfristen havde 20 procent af ansøgerne som førsteprioritet søgt en såkaldt STEM-uddannelse, som dækker over blandt andet it-området, ingeniører og naturvidenskabelige uddannelser.

FAKTA: Sådan er forskellen på kvote 1 og kvote 2

De ansøgere, som søger uddannelse via kvote 1, bliver udelukkende bedømt ud fra karakteren i gymnasiet. Ansøgningsfristen til de videregående uddannelser udløb torsdag middag. Indtil i dag har kommende studerende kunnet søge ind på en uddannelse via kvote 1. Kvote 2-ansøgningerne havde derimod frist 15. marts. Her kan du se, hvad forskellen på kvote 1 og kvote 2 er: Kvote 1: * På en kvote 1-ansøgning bliver du udelukkende bedømt på resultatet af din gymnasiale uddannelse. Det betyder, at studerende med højt karaktergennemsnit får plads på den videregående uddannelse før elever med et lavere gennemsnit. * Er der bestemte karakterkrav til studiet, du søger ind på, skal fagene være bestået på det krævede niveau. Kvote 2: * Optagelse gennem kvote 2 er for ansøgere, som ikke kan blive optaget gennem kvote 1, eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet. * Kvote 2-kriterierne består af forskellige faglige og generelle aktiviteter, som sammen med den adgangsgivende eksamen giver mulighed for at søge optagelse. Eksempler på kvote 2-kriterier kan være: * Anden uddannelse (eller dele af en uddannelse) ud over en gymnasial uddannelse. * Højskoleophold af typisk 16 ugers varighed. * Udlandsophold på minimum tre til seks måneder såsom skoleophold med undervisning på gymnasialt eller videregående niveau eller ophold med sprogundervisning. * Aktiviteter som foreningsarbejde, politisk arbejde, arbejde med børn og unge, arbejde med handicappede eller arbejde som fritidsleder. * Studierelevant arbejde. * Motiveret ansøgning. * Nogle uddannelser indkalder kvote 2-ansøgere til optagelsesprøver og/eller samtaler. Prøverne kan være alt fra multiple choice-test til større hjemmeopgaver. Kilde: Uddannelsesguiden.dk. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Det viser en opgørelse over årets søgning til de videregående uddannelser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Blandt andet har civil- og diplomingeniøruddannelserne fået flere ansøgere.

Og det glæder uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

»Jeg er glad for at se, at unge interesserer sig mere og mere for at blive ingeniører og for it og teknologi. De kommer til at få stor betydning for udviklingen af vores samfund,« siger han.

Civilingeniør har en stigning i antallet af førsteprioritetsansøgere fra 2016 til 2017 på fire procent, mens tallet er to procent for diplomingeniør.

Ifølge chef for videregående uddannelser og forskning i Dansk Industri Mette Fjord Sørensen har de studerende gode chancer for at få job, så snart de er færdige.

»Det er blandt andet her, vi mangler flere kloge hoveder, og derfor håber vi også, at der er rigtig mange unge mennesker, der søger,« sagde hun kort før ansøgningsfristen.

Ifølge formanden for Ingeniørforeningen, IDA, Thomas Damkjær Petersen, viser beregninger, at der vil mangle op mod 6500 civil- og diplomingeniører og 3500 naturvidenskabelige kandidater i Danmark i 2025.

Da fristen for at søge optagelse under kvote 2 udløb 15. marts, var der også her et fald i antallet af ansøgere.

52.891 søgte ind under kvote 2 - 1484 færre ansøgere end sidste år.

På kvote 1 bliver ansøgerne udelukkende bedømt på resultatet af deres gymnasiale uddannelse.

28. juli får ansøgerne besked på, om de er optaget på drømmestudiet eller ej. Her bliver listen over uddannelser med ledige pladser også offentliggjort.

Sidste år fik 65.165 af de 91.539 ansøgere tilbudt pladser på de videregående uddannelser.

/ritzau/