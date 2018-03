Færre søger ind på en videregående uddannelse via kvote 2

Færre søgte optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2 i år. Her er det ikke kun karaktererne, der tæller, men også andre erfaringer som for eksempel udlandsophold, erhvervserfaring, og anden uddannelse.

I alt 52.891 har søgt, viser en foreløbig opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet kort efter ansøgningsfristen torsdag klokken 12.

Det er 1484 færre ansøgere end sidste år, hvilket svarer til et fald på tre procent.

»Det er de kloge hoveder, der skal bringe Danmark frem. Så det er glædeligt, at mange har søgt om optagelse på en videregående uddannelse,« siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) i meddelelsen.

»Nu bliver det interessant at se nærmere på, hvilke uddannelser de har søgt ind på,« siger han.

Det samlede antal ansøgere til en videregående uddannelse i år bliver offentliggjort i juli, når fristen for at søge optagelse via kvote 1 udløber.

FAKTA: Sådan er forskellen på kvote 1 og kvote 2 Har man ikke scoret topkarakterer i gymnasiet, kan man bruge kvote 2 til at søge ind på drømmeuddannelsen. Antallet af ansøgere, der søger ind på en videregående uddannelse via kvote 2, er faldet med knap 1500 i forhold til 2016. Det viser en foreløbig opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Her kan du se, hvad forskellen på kvote 1 og kvote 2 er: Kvote 1: * På en kvote 1-ansøgning bliver du udelukkende bedømt på resultatet af din gymnasiale uddannelse. Det betyder, at studerende med højt karaktergennemsnit får plads på den videregående uddannelse før elever med et lavere gennemsnit. * Er der bestemte karakterkrav til faget, du søger ind på, skal faget være bestået på det krævede niveau. Kvote 2: * Optagelse gennem kvote 2 er for ansøgere, som ikke kan blive optaget gennem kvote 1, eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet. * Kvote 2-kriterierne består af forskellige faglige og generelle aktiviteter, som sammen med den adgangsgivende eksamen giver mulighed for at søge optagelse. Eksempler på kvote 2-kriterier kan være: * Anden uddannelse (eller dele af en uddannelse) ud over din gymnasiale uddannelse. * Højskoleophold af typisk 16 ugers varighed. * Udlandsophold på minimum tre til seks måneder såsom skoleophold med undervisning på gymnasialt eller videregående niveau eller ophold med sprogundervisning. * Aktiviteter som foreningsarbejde, politisk arbejde, arbejde med børn og unge, arbejde med handicappede eller arbejde som fritidsleder. * At du har studierelevant arbejde. * Motiveret ansøgning. * Test eller optagelsesprøve. Kilde: Uddannelsesguiden.dk Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau/