Færre har et langtidsforbrug af stærkt smertestillende medicin

Antallet af danskere, der får smertestillende opioider som morfinpræparater i mere end seks måneder, er faldet markant.

Det viser en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen, der har sammenlignet forbruget blandt danskerne i perioden 2008 til 2017.

Nedgangen er glædelig, mener farmaceut Casper Larsen fra Sundhedsstyrelsen.

»Det er positivt, at antallet af personer, som har fået opioider i både mere end seks måneder og mere end fem år, er faldende,« siger han i en pressemeddelelse.

I årene 2011-2016 lå antallet af personer, der fik opioider i mere end seks måneder, stabilt på 183.000 personer, men i 2017 er antallet faldet til 170.000.

»Det viser, at lægerne har opmærksomhed på området og tager aktivt stilling til, om opioider er den rette behandling til patienter med kroniske smerter,« mener Casper Larsen.

Også Gigtforeningen glæder sig over faldet. Patienterne skal dog hjælpes bedre i udtrapningen af medicinen, mener interesseorganisationen.

»I vores rådgivning får vi nærmest dagligt opkald fra gigtpatienter med kroniske smerter. De oplever, at lægerne på grund af myndighedernes fokus ikke ønsker at udskrive morfinpræparater til dem«, fortæller direktør Mette Bryde Lind i en pressemeddelelse.

»Mange patienter mangler hjælp til at trappe ud af brugen af medicinen og tilbud om ikkemedicinsk tværfaglig behandling. De står pludselig uden piller, med abstinenser og alene med stærke smerter.«

Sundhedsstyrelsen har de seneste år prøvet at komme forbruget af opioider til livs, efter at en kortlægning af forbruget i 2016 viste, at Danmark havde et højt forbrug sammenlignet med andre nordiske lande.

Antallet af personer, der har brugt opioider i over fem år, var i 2017 det laveste i ti år, viser opgørelsen.

/ritzau/