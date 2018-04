Fængsling af russisk systemkritiker skal i Højesteret

Højesteret skal vurdere, om det var i orden at forlænge varetægtsfængslingen af russeren Alexander Panesj, selv om det var besluttet, at han skulle sendes til Frankrig, hvor han havde søgt om asyl.

Det er Procesbevillingsnævnet, som har givet tilladelse til at kære kendelsen, som blev afsagt 30. januar.

Panesj blev varetægtsfængslet den 22. november sidste år, efter han dagen forinden var blevet anholdt i Københavns Lufthavn. Det skete på baggrund af en efterlysning fra Interpol.

I Rusland er han mistænkt for bestikkelse og korruption og for at hjælpe en kriminel, og derfor krævede Rusland ham udleveret.

I forbindelse med anholdelsen oplyste han, at han havde søgt om asyl i Frankrig, og den 23. januar blev han overført til Frankrig.

Det skete, efter at de danske udlændingemyndigheder den 12. december i medfør af Dublin-forordningen besluttede at sende russeren til Frankrig.

Selv om det var besluttet, at han skulle sendes til Frankrig, valgte byretten den 16. januar alligevel at forlænge fængslingen af russeren, og Østre Landsret stadfæstede kendelsen fra byretten den 30. januar.

Landsretten lagde vægt på, at Danmark var forpligtet til at behandle begæringen om udlevering til Rusland, selv om han skulle sendes til Frankrig.

Selv om russeren nu er i Frankrig, hvor han håber på at få asyl som politisk forfulgt, er det vigtigt at få behandlet spørgsmålet om fængslingen i Danmark. Det mener Eddie Khawaja, der er russerens advokat.

»Han har selvfølgelig en interesse i, om den varetægtsfængsling, han har siddet i Danmark, har været lovlig,« siger advokaten.

»På det tidspunkt, hvor den seneste fængsling bliver godkendt af landsretten, har man besluttet, at han skal overføres til Frankrig. Man har endda en dato.«

»Derfor virker det besynderligt, at man mener, at der er hjemmel til at fængsle ham, med henblik på at man på sigt skal udlevere ham til Rusland.«

Alexander Panesj har i et grundlovsforhør afvist anklagerne fra Rusland.

Han mener, at mistanken er konstrueret. Ifølge ham er Rusland ude på at hævne sig, da han har afvist at spionere mod oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj.

Panesj er ikke tilbageholdt i Frankrig, men afventer her sin ansøgning om asyl.

