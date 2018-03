Facebooks sikkerhedschef går af efter strid om misinformation

Facebooks øverste sikkerhedschef, Alex Stamos, forlader virksomheden til august.

Det sker efter interne uenigheder om, hvordan det sociale netværk skal håndtere sin rolle i spredningen af misinformation.

Det fortæller unavngivne nuværende og tidligere medarbejdere, som er orienteret om sagen, til The New York Times.

Alex Stamos har været en stærk fortaler for at undersøge og afsløre russisk aktivitet på Facebook. Det er ifølge de unavngivne medarbejdere ofte sket til frustration for andre højtstående chefer i virksomheden. Herunder Sheryl Sandberg, Facebooks øverste driftsleder.

Ifølge de kilder, The New York Times har talt med, er Alex Stamos' sikkerhedshold blevet overdraget til afdelinger inden for produkter og infrastruktur. Hans hold, som før bestod af 120 personer, består nu af blot tre.

Alex Stamos er den første højtstående chef til at forlade Facebook.

Læs også 50 millioner Facebook-profiler misbrugt for at få Trump til magten. Nu taler opfinderen af det »psykologiske krigsvåben« ud

Nyheden om hans afgang kommer, efter at en kontrovers om misinformation på det sociale netværk brød ud. Hans afgang er et tegn på øgede spændinger i ledelsen hos virksomheden, skriver The New York Times.

Facebooks administrerende direktør, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg og andre chefer har kæmpet for at imødegå flere alvorlige problemer.

Det gælder blandt andet russisk indblanding på det sociale medie, fremkomsten af falske nyheder og den seneste afsløring af tyveri af data om 50 millioner brugerprofiler.

I weekenden blev det afsløret, at analyseselskabet Cambridge Analytica, der hjalp Donald Trump under præsidentvalgkampen, har stjålet data om 50 millioner amerikanske vælgere via deres Facebook-profiler.

Cambridge Analytica stjal angiveligt oplysninger for at kunne udarbejde et program til at forudsige og påvirke vælgernes valg.

Resultatet blev ifølge The New York Times solgt til Trumps kampagnestab.

/ritzau/

Selskab afviser misbrug af Facebook-data i Trumps valgkamp

Analyseselskabet Cambridge Analytica afviser beskyldninger om datamisbrug fra millionvis af Facebook-brugere.

Analyseselskabet Cambridge Analytica med hovedsæde i London nægter anklager om datatyveri fra Facebook, som er blevet fremsat i blandt andet The New York Times og britiske The Observer.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

I weekenden skrev flere medier, at Cambridge Analytica, der hjalp Donald Trump under præsidentvalgkampen, har stjålet data om 50 millioner amerikanske vælgere via deres Facebook-profiler.

Cambridge Analytica stjal angiveligt oplysningerne for at kunne udarbejde et program til at forudsige og påvirke vælgernes valg.

Resultatet blev ifølge The New York Times solgt til Trumps kampagnestab.

En whistleblower og tidligere medarbejder i Cambridge Analytica, Christopher Wylie, fortalte mandag til flere medier, at selskabet fandt frem til personer, som virkede påvirkelige og sendte data, som kunne ændre deres opfattelse af, hvad der reelt skete.

I pressemeddelelsen fra Cambridge Analytica står der, at mediernes "kilde ikke giver et retvisende billede af hverken ham eller virksomheden gennem sine kommentarer".

- I 2014 modtog vi Facebook-data og derivater af Facebook-data fra et andet firma, GSR. Vi handlede i god tro og leverede data til forskning, skriver Cambridge Analytica i pressemeddelelsen.

- Efter at det senere blev kendt, at GSR havde brudt sin kontrakt med Cambridge Analytica, fordi selskabet ikke havde overholdt loven om databeskyttelse, slettede Cambridge Analytica alle Facebook-data og derivater i samarbejde med Facebook.

- Disse Facebook-data blev ikke brugt af Cambridge Analytica som del af den service, selskabet leverede til Donald Trumps præsidentvalgkamp. Ej heller blev der udført personlig målrettet reklame for denne klient.

De britiske myndigheder mener dog, at Cambridge Analytica ikke har været samarbejdsvillig i sagen. Derfor vil myndighederne tirsdag bede om en ransagningskendelse for at kunne gennemgå selskabets dataservere.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/

Læs også Historiens største datatyveri: Firma stjæler 50 millioner profiler på Facebook for at hjælpe Trump

Xi advarer Taiwan om historisk straf i forsøg på adskillelse

Ethvert forsøg på at adskille Taiwan fra Kina vil fejle, siger Xi i sin afsluttende tale på Folkekongressen.

Ikke så meget som en tomme af det kinesiske territorium vil nogensinde blive adskilt fra nationen.

Det slår Kinas præsident, Xi Jinping, fast i sin afsluttende tale på Folkekongressen i Beijing tirsdag formiddag lokal tid.

Xi understreger over for de næsten 3000 delegerede, at ethvert forsøg på at adskille Taiwan fra den kinesiske nation er "dømt til at fejle".

Selvstyret Taiwan vil stå over for en "historisk straf" i ethvert forsøg på separatisme, siger Xi Jinping.

Taiwan er et af Kinas mest følsomme spørgsmål og et potentielt farligt militært brændpunkt, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kinas fjendtlighed over for Taiwan er vokset siden valget af Tsai Ing-wen som præsident i 2016. Hun tilhører det uafhængige oppositionsparti Democratic Progressive Party (DPP).

Kina mistænker, at Tsai vil presse på for at opnå formel uafhængighed, hvilket vil være at krydse en rød linje over for kommunistpartiets ledere i Beijing. Tsa har dog sagt, at hun ønsker at opretholde status quo og er forpligtet til at sikre fred.

Samtidig har det gjort Kina rasende, at USA's præsident, Donald Trump, i sidste uge underskrev en lov, der opfordrer USA til at sende højtstående embedsmænd til Taiwan for at mødes med taiwanske kolleger og omvendt.

USA har ikke formelle bånd til Taiwan, men er ifølge loven forpligtet til at hjælpe det med selvforsvar. USA er også øens primære kilde til våben.

- Det er en fælles forhåbning for alle kinesere og i deres grundlæggende interesse at sikre Kinas suverænitet og territoriale integritet, siger Xi Jinping i sin afsluttende tale til Den Nationale Folkekongres.

Xi blev lørdag enstemmig valgt til præsident for en ny femårig periode. Ikke en eneste på Folkekongressen stemte blankt eller imod præsidenten. Han modtog således samtlige 2970 stemmer.

/ritzau/Reuters

Læs også Kinesisk præsident uden udløbsdato – er det godt eller skidt?

Weinstein-firma ophæver tys-aftaler efter konkursbegæring

The Weinstein Company har mandag indgivet konkursbegæring. Selskabet ophæver samtidig fortrolighedsaftaler.

The Weinstein Company, som den skandaleramte producer Harvey Weinstein var medstifter af, har mandag indgivet en konkursbegæring.

Firmaet oplyser i samme ombæring, at det ophæver alle fortrolighedsaftaler. De pågældende aftaler har forhindret ofre og vidner i at tale ud om Harvey Weinsteins påståede seksuelle overgreb.

- Siden oktober er det kommet frem, at Harvey Weinstein har brugt fortrolighedsaftaler som et hemmeligt våben til at gøre anklagerne tavse.

- De "aftaler" er ophævet med omgående effekt, skriver firmaet i en mail.

Flere end 70 kvinder har anklaget Harvey Weinstein for forskellige typer af seksuelle overgreb - heriblandt voldtægt.

Læs også Harvey Weinstein vækker ny vrede forud for Golden Globes

The Weinstein Company blev stiftet af brødrene Harvey og Bob Weinstein i 2005. Det har stået bag succeser som "Kongens Store Tale", der fik en Oscar for bedste film i 2011, og "The Artist", der vandt prisen året efter.

Efter efterårets afsløringer af Harvey Weinsteins overgreb har flere samarbejdspartnere afvist at have mere med selskabet at gøre

Det har gjort det svært for firmaet at få økonomien til at løbe rundt.

Efter mandagens konkursbegæring står det private aktiefirma Lantern Capital Partners angiveligt klar til at byde på selskabets aktiver.

I sidste måned var man tilsyneladende langt i forhandlingerne med en investorgruppe ledet af Maria Contreras Sweet, der var en del af tidligere præsident Barack Obamas stab.

Aftalen gik blandt andet ud på, at investorerne satte mindst 40 millioner dollar i en fond, som skulle gå til ofrene for Harvey Weinsteins overgreb.

Planerne blev dog forhindret af statsanklageren i New York, Eric Schneidermann, som 11. februar sagsøgte selskabet og dets stiftere.

Da det efterfølgende ikke lykkedes for investorgruppen at indgå en tilfredsstillende aftale med statsadvokaten, faldt handlen til jorden.

/ritzau/Reuters

Læs også Hun fældede Harvey Weinstein - nu må hun flygte

USA og Sydkorea holder fælles militærøvelse 1. april

Trods diplomatiske forhandlinger med Nordkorea afholder USA og Sydkorea militærøvelse som sædvanligt.

USA og Sydkorea planlægger at holde en fælles militærøvelse den 1. april.

Det oplyser USA's forsvarsministerium, Pentagon, i en udtalelse.

Militærøvelsen har været udskudt på grund af vinter-OL i den sydkoreanske by Pyeongchang. Og der har samtidig været snak om, at øvelsen i år ville se anderledes ud på grund af diplomatiske forhandlinger med Nordkorea.

Men øvelsen bliver lige så omfattende som foregående år.

Det fremgår af udtalelsen fra USA's forsvarsminister, Jim Mattis, og den sydkoreanske forsvarsminister, Song Young-moo.

Her lyder det også, at Nordkorea er blevet informeret om øvelsen. Nordkorea er samtidig blevet oplyst om øvelsens "defensive karakter".

Læs også Kina opruster. Skal vi være bange?

Nordkorea protesterer typisk mod øvelserne mellem USA og Sydkorea. Regimet kalder dem for forberedelser til en invasion.

I forbindelse med nye forhandlinger har Nordkorea dog sagt, at det accepterer øvelserne. Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, er også gået med til at mødes med USA's præsident, Donald Trump.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, skal efter planen mødes med den nordkoreanske leder i april. Her skal de to blandt andet drøfte mødet mellem Kim Jong-un og Donald Trump.

USA og Sydkoreas årlige øvelser har navnene Foal Eagle og Key Resolve.

Foal Eagle er den største og inkluderer cirka 11.500 amerikanske soldater og hele 290.000 soldater fra Sydkorea. Key Resolve involverer 12.200 soldater fra USA og 10.000 fra Sydkorea.

USA har i alt omkring 28.500 soldater permanent placeret i Sydkorea.

USA er forpligtet til at forsvare Sydkorea, i tilfælde af at landet bliver angrebet af Nordkorea.

Syd- og Nordkorea er teknisk set stadig i krig, da krigen mellem de to lande i 1950-1953 endte med en våbenhvile frem for en traktat.

/ritzau/AP