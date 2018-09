Facebook: Sådan vil vi bekæmpe fake news i en dansk valgkamp

En af de mest kritiserede parter i debatten om fake news' trussel mod demokratiet er Facebook.

Ifølge nyere forskning har misinformation på Facebook influeret valg over hele verden. Facebooks grundlægger, Mark Zuckerberg, har erkendt problemet, og i det seneste år er IT-giganten begyndt aktivt at slette konti.

Verden over bliver Facebook mødt med krav om at tage mere ansvar for indholdet på sitet. Facebook har omvendt det problem, at indgreb mod indhold af en særlig karakter hurtigt kan blive udlagt som censur.

»Vi har et helt klart ansvar«

I sidste uge fremlagde tre topministre regeringens initiativer for at hindre ondsindede påvirkningskampagner vendt mod en snarlig dansk valgkamp.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K), udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) 7. september 2018 i Udenrigsministeriet. Pressemødet handlede om regeringens handlingsplan mod udenlandsk påvirkning forud for det kommende folketingsvalg.

Peter Münster, Facebooks nordiske Corporate Communications Manager, kan nu løfte lidt af sløret for, hvilken rolle Facebook har tænkt sig at spille i den forbindelse. Han er interviewet på e-mail.

»I første omgang har vi et helt klart ansvar for at sikre, at vores platform ikke bliver brugt til at underminere demokratiet. Samtidig skal Facebook også være et sted, der understøtter den frie, demokratiske debat. Det ansvar tager vi alvorligt,« siger Peter Münster.

Er der særlige bekymringer om falske profiler og fake news, som gør sig gældende for Danmark?

»Alle valg er forskellige, og det er helt afgørende for os, at de tiltag, vi implementerer, er relevante og brugbare. Derfor bygger vi vores indsats op i dialog med den myndighed, der håndterer valget lokalt,« siger Peter Münster.

»Vi har haft en god indledende dialog med de danske myndigheder, hvor vi har forklaret, hvad vi normalt gør, når der er valg. Endnu har vi ikke indgået nogen faste aftaler om konkrete aktiviteter, men planen er, at vi kommer forbi og drøfter vores planer i detaljer, efterhånden som de tager form.«

Har tilbudt partierne sikkerhedstræning

Facebook oplyser, at de foreløbig har tilbudt alle partier en art Facebook-sikkerhedstræning, så partiernes konti bliver ordentligt beskyttet mod fjendtlige angreb og misbrug.

»Vi har udviklet nye funktioner, der gør det let for brugerne at få overblik over forskellige partiers standpunkter, og vi har forøget transparensen omkring annoncer markant. I første kvartal af 2018 fjernede vi 583 millioner falske profiler (på verdensplan, red.) – og 98,5 pct. af dem blev opdaget af vores systemer,« siger Peter Münster.

Undersøgelser har vist, at ikke kun automatiske »robotter« spreder fejlinformation på sociale medier. Også almindelige borgere bidrager bevidst til spredningen af falsk information. Hvilken holdning har Facebook til det problem?

»Vi ser det ikke som vores opgave at afgøre, hvad der er sandt og falsk, og vi tror heller ikke, at der er nogen andre, der ønsker, at vi skal påtage os den opgave. Vi stiller en platform til rådighed, som alle kandidater kan benytte på samme vilkår, uanset ideologisk ståsted,« siger Peter Münster.

»Når det er sagt, er det klart, at misinformation er et problem, fordi det fordrejer beslutningsgrundlaget og underminerer demokratiet. Vi har et ansvar for, hvad vores platform bliver brugt til. Derfor stopper arbejdet ikke ved nedtagning af falske profiler. For at hjælpe folk med at kende forskel på fup og fakta har vi lanceret samarbejder med uafhængige faktacheckere. Og i både Sverige og Norge gjorde vi det, at vi indrykkede annoncer i en række aviser med råd og vejledning til vælgerne om, hvordan de kan genkende falske nyheder.«