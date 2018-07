Få plads til feriebillederne på mobilen

Når turen går sydpå, er der mange af os, der undlader at pakke spejlreflekskameraet med i tasken.

I stedet bruger vi kameraet på telefonen, og det er heller ikke nogen dårlig idé.

Mobilkameraerne er nemlig blevet bedre og bedre de senere år, fortæller mobilekspert Jens Hummelmose, der er skribent på netmediet recordere.dk.

Men tager du mange billeder med din telefon, så betyder størrelsen på den interne hukommelse meget - og er den ikke stor nok, kan du løbe ind i problemer.

»Du skal være opmærksom på, at den plads, du har på telefonen, skal indeholde de apps, den musik, de film og de billeder, du gerne vil have liggende,« siger Jens Hummelmose.

Derfor kan det være en dårlig idé at spare 500 kroner for at gå fra en mobil med 64 til 32 gigabyte plads, og det gælder både iPhone og Android-telefoner.

»«Det er ikke, fordi du nødvendigvis skal købe en iPhone med 256 gigabyte plads, men i dag er det lige før, at 32 gigabyte er for lidt. Og mange af dem, der tidligere har købt iPhones med 16 gigabyte plads, oplever ofte, at der pludselig ikke er mere plads,« siger Jens Hummelmose.

I dag er der også flere og flere nye telefoner, der ikke har gjort plads til et SD-kort, som du kan lægge billeder og videoer over på.

Derfor kan det være en god idé at bruge en af de såkaldte cloudtjenester.

Her har Apple iCloud, og Google har Google Drev.

Men når du bruger cloudtjenester til at opbevare dine billeder, videoer og andet data, er der ifølge Jens Hummelmose et par ting, du skal være særligt opmærksom på.

»Problemet kan være, hvis du befinder dig i et land, hvor der ikke er roaming, så kan du ikke få afleveret dine data,« siger Jens Hummelmose.

Eller det kan blive meget dyrt, hvis du bruger roaming i et land uden for EU, hvor dit danske teleselskab ikke har en aftale.

Han slår samtidig fast, at cloudtjenester er gode at bruge, når du eksempelvis ønsker at skifte telefon eller at rykke billeder og videoer fra telefonen til en computer.

Fakta: Kendte lagringstjenester til telefonen - Dropbox: Her får du to gigabyte gratis plads med i abonnementet Dropbox Basic. Du kan herefter købe dig til mere plads ved at opgradere til Dropbox Plus eller Professional. - Google Drev: Her får du 15 gigabyte gratis onlineplads, som du kan bruge til billeder, videoer og andet. - iCloud: Her får du automatisk fem gigabyte gratis lagringsplads. Løber du tør for plads, kan du købe mere, og du kan også købe et stort abonnement, som du deler med hele familien. Kilder: Dropbox, Google, Apple. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau fokus/