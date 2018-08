Få overblikket: Sådan påvirker søndagens Ironman trafikken i København og Nordsjælland

De mange deltagere skal først igennem 3,8 km havvand ved Amager Strandpark, dernæst 180 km på cykel gennem det Nordsjællandske landskab, for til sidst at slutte dagen af med at løbe et marathon i Indre København med afslutning på Ofelia Plads ved Skuespilhuset.

I nærheden af Amalienborg skal man tage et par omveje, eftersom Christians Brygge er lukket for alt trafik fra Vester Voldgade og under Knippelsbro frem til Niels Juels Gade/Holbergsgade krydset.

Havnegade er ligeledes spærret af fra Knippelsbro til Nyhavn og videre mod Toldbodgade, der er afspærret i sin fulde længde frem til Amaliegade, som er lukket fra Toldbodgade til Esplanaden.

Esplanaden er også lukket for trafik i begge retninger mellem Amaliegade og Bredgade/Grønningen.

Det er dog langt fra alle veje, som er helt lukket af. Strandvejen/Kystvejen er blandt andet en af de veje, som kun er afspærret for trafik i sydgående retning.

Få det fulde overblik over, hvordan Ironman påvirker trafikken i nærheden af dig. Under kortet kan du se hvad de forskelligt farvede strækninger betyder.

Rød rute: Dette spor kører atleterne i og er lukket for trafik.

Blå rute: Her kan biler køre i modsatte spor end rytterne med risiko for kø.

Grøn rute: Der er åbent for trafik i begge retninger.

Lilla rute: Her kan du krydse ruten.

I: Information om hvilke spor der er åbne for trafik

Orange mand: Hjemmerværnspersonnel/Trafikofficials hjælper biler med at krydse ruten.