Få mest data for dine mobilpenge

Vi bruger vores telefon hele tiden - på arbejdet, på farten og derhjemme - og det trækker en del på dataabonnementet.

Derfor kan det være nødvendigt at finde et abonnement med den rette datamængde til dit behov.

Magasinet Forbrugerrådet Tænk Penge har lavet en test af landets mobilabonnementer med 20 gigabyte data eller mere for at se, hvor du får mest data for pengene.

Her scorer Oisters abonnement med fri tale og fri data til 129 kroner om måneden bedst af alle, mens teleselskaber som OK Mobil og DukaTale kommer lige efter med abonnementer på 60 og 50 gigabyte data.

Selv om en stor mængde data til en lille pris kan være fristende, er det langtfra os alle, der har brug for det. Det fortæller projektleder Emil Rosager Schaarup, som står bag Forbrugerrådet Tænks test.

- Ofte vil du kunne klare dig for langt mindre. Det er blandt andet derfor, vi anbefaler, at du tjekker dit forbrug, inden du skifter selskab eller abonnement, siger han.

Emil Rosager Schaarup foreslår, at du tjekker dit eget forbrug tre måneder tilbage. På den måde kan du se, hvor mange gigabyte data du i virkeligheden har brug for, og skifte til et mindre abonnement.

Han bakkes op af chefredaktøren hos MereMobil.dk, John G. Pedersen, som heller ikke mener, at fri data er nødvendigt for de fleste mobilbrugere.

- Rigtig mange af os har langt mere data i vores pakke, end vi overhovedet er i stand til at forbruge. Så det er noget, du skal være opmærksom på. Mit bedste bud er, at abonnementer med 20 og 30 gigabyte data vil hovedparten af teleforbrugerne slet ikke være i stand til at forbruge, siger han.

Overvej derfor at skifte til et mindre abonnement for din egen skyld.

- Det er den bedste forretning for et teleselskab at sælge dig et abonnement, som du ikke forbruger. For så bliver din gennemsnitlige pris per megabyte større, og virksomhederne tjener flere penge, siger John G. Pedersen.

Når du skifter abonnement, skal du også være opmærksom på, at teleselskaberne har forskellige netværk.

Af de fire telenetværk, vi har herhjemme, har 3 ofte fået hug for at være det dårligste, mens TDC bliver kaldt det bedste netværk. Men den udlægning er ikke længere fair, mener John G. Pedersen.

- 3's netværk får ofte meget kritik for deres dækning, men faktisk får de mere kritik, end de fortjener. Deres netværk er nemlig langt bedre, end hvad rygtet siger, fortæller han.

Både Emil Rosager Schaarup og John G. Pedersen anbefaler dog os alle at undersøge dækningen i netop vores område, inden vi skifter teleselskab.

/ritzau fokus/