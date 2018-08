Få glæde af sensommerens frugt og bær helt til vinter

Haven bugner i øjeblikket af modne æbler, pærer, blommer og bær.

Faktisk er der i mange haver så stor en mængde, at det kan være svært at spise sig igennem det, før det er for sent.

Men hvis du spiller dine kort rigtigt, kan du få glæde at sensommerens bær og frugter langt ind i vintermånederne.

Anemette Olesen er tidligere restauratør, nuværende foredragsholder og står bag en lang række kogebøger. Og lige nu sidder hun selv og skærer æbler i små stykker og tørrer dem på sin dehydrator, så væsken fordamper.

- Har man skrællet en hel spand, så skrumper den ind til en lille bakke med små æblechips. Dem kan man putte i vand, hvis man vil bage kage, man kan klippe dem i mindre bidder og putte i mysli, eller man kan bare spise dem som slik sammen med rosiner og mandler, siger Anemette Olesen.

Har man ikke lige en dehydrator, kan man hænge dem frit på en snor og lade dem tørre helt i løbet af to-tre dage. Har man bagt brød, kan man også tørre på eftervarmen i ovnen.

Man kan også tørre pærer i sin tørremaskine, men det tager længere tid, fordi de har et højere væskeindhold, fortæller Anemette Olesen.

- Hvis pærestykkerne ikke når at blive helt tørre, kan man vende dem i flormelis. Det konserverer dem, så de ikke mugner, siger hun.

Hun foreslår at lave sirup af mirabeller og at lave æbler til mos. Ved æblemosen tilsætter man konserveringsmidlet atamon i toppen af sit glas.

Blommer kan bruges til desserter, marmelader og smoothies i månedsvis, hvis man har frosset dem ned nu. Fjern stenen, og put blommestykkerne i poser, så de er lige til at tage op og bruge.

Man kan også lave sine bær til marmelade nu, og så løbende bruge af det - eksempelvis til at bage ind i muffins eller røre i kagecreme.

Har man enebær kan man tørre dem og bruge til vinterens retter som lammekølle eller surkål.

- Jo mere man kan tørre, jo bedre. Det frigør plads i fryseren. Det er også meget nemmere at gå til, forklarer Anemette Olesen.

Man kan også tørre hyldebær og for eksempel bruge dem til snaps, tilføjer hun. Men om bærrene skal fryses, tørres eller koges ind, afhænger helt af, hvad man vil bruge dem til.

- Når man tørrer bær, får de en meget mere intens smag. Men er man til smoothies, skal de i fryseren, siger hun.

Hvis man gerne vil forvandle havens bær til marmelade, så foreslår Louise Møller at bruge hindbær, brombær, solbær, stikkelsbær og blåbær.

Nogle æble- og pæresorter kan bare plukkes og lægges på lager. Og så kan de faktisk holde sig i flere måneder. Det gælder dog ikke nedfaldsfrugt.

- Det er vigtigt, at man selv plukker dem. Hvis de er faldet ned på jorden og har fået stødmærker, så går der let infektion i. Så man skal plukke dem, der er pæne og ikke har ormehuller, siger havefaglig rådgiver Louise Møller.

Æblerne opbevares i en kasse, som stilles køligt eksempelvis i et skur eller under en overdækket terrasse.

Det betyder dog ikke, at man skal smide nedfaldsfrugten ud. Louise Møller foreslår at samle frugten i et hjørne af haven, så fuglene kan få glæde af den.

- Hvis man har rigtig mange æbler, og man ikke kan nå at få dem spist, kan man også presse dem til most, siger hun og fortsætter:

- Det kan man enten gøre selv, eller også kan man undersøge, om der er et mosteri i lokalområdet, hvor man kan aflevere dem, få dem mostet og få æblemost med hjem.

/ritzau fokus/