Få de gode huskeråd til backpackerrejsen

Mens mange foretrækker en uge eller to på langs i en af verdens mange badebyer, så vil andre hellere smide rygsækken over skuldrene og rejse jorden rundt.

Er du mest tiltrukket af rejsemodel nummer to, men har brug for hjælp til at pakke rygsækken optimalt, får du her en række råd fra eksperter med erfaring fra livet som rygsækrejsende.

1) Find den rette rygsæk

Som de fleste nok kan gætte, er det alfa og omega at finde den rette rygsæk, uanset hvor lang din rejse skal være.

Men at finde en god rygsæk handler om flere ting. Det fortæller Kenneth Karl Nielsen fra hjemmesiden backpackerplanet.dk.

»Sørg for at gå ned i en butik og få prøvet nogle tasker, så du kan mærke, hvordan de sidder på ryggen. Det værste, du kan komme ud for, er at købe en rygsæk, som ikke sidder godt, og som giver dig ondt i ryggen og skuldrene,« siger han.

Størrelsen på rygsækkene bliver målt i liter, og du kan få modeller helt op til omkring 100 liter. Men det er alt for voldsomt, fortæller Kenneth Karl Nielsen.

»Jeg har fundet mig til rette med en rygsæk på mellem 45 og 50 liter. For mange kan det lyde af lidt, men i mange rejselande er det billigt at få vasket tøj, så det gør man i stedet for at have for meget tøj med,« siger han.

Netop det med at pakke mindre kan Laura Bruhn, som driver rejsebloggen afterglobe.dk med sin mand Anders Bruhn, nikke genkendende til.

»Den generelle tendens er at vælge en rygsæk, der egentlig er lidt for stor til ens behov. Jeg har selv haft en 65 liters rygsæk, men nu har jeg en på 45 liter, som jeg sagtens kan klare mig med, efterhånden som jeg er blevet bedre til at pakke,« siger Laura Bruhn.

2) Organiser din rygsæk

Inkluderer din rejse lange vandreture med rygsækken, kan det betyde meget, at den er pakket korrekt. Det fortæller Tine Haslam Nielsen, som har bloggen aworldofbackpacking.com.

»Hav en form for system i din pakning - eksempelvis at undertøj og sokker opbevares i låget af rygsækken, eller hvad der giver mening for dig,« siger hun.

Planlægger du at vandre langt, kan du med fordel lægge de tunge ting langs med ryggen, så vægten er justeret, fortæller Tine Haslam Nielsen.

Laura Bruhn har også en nem metode til at organisere din rygsæk og undgå kaos.

- Vi pakker altid vores tøj i pakkeposer for at bevare overblikket. Så er der undertøj i den ene, bluser og T-shirts i den anden og bukser i den tredje, siger hun.

På den måde ved du nemt, hvilken pose du skal tage ud, når du skal finde nyt tøj.

3) Tøj og sko

Hvis du gerne vil undgå at skulle pakke hele garderoben med til rejsen, kan det være en god idé at finde det multifunktionelle tøj frem, fortæller Tine Haslam Nielsen.

»Hav praktisk tøj med, som kan holde til lidt af hvert. Det kan være lange bukser, der kan lynes af til shorts, men også gerne almindeligt tøj,« siger hun.

Ifølge Tine Haslam Nielsen afhænger tøjvalget meget af, hvordan du rejser. Skal du ud at vandre langt, bør du eksempelvis have mere funktionelt tøj med i rygsækken.

Derudover må vi heller ikke gå ned på godt fodtøj på backpackerrejserne, fortæller Kenneth Karl Nielsen.

»Nogle foretrækker solide støvler, andre foretrækker sandaler, og nogle helt andre foretrækker gode vandresko. Her skal du finde ud af, hvad du har det bedst med. Det er bare vigtigt at have godt fodtøj med,« siger han.

»4) Gode gadgets«

Ud over store praktiske indkøb som rygsæk og sko kan du hjælpe dig selv ved at købe en række forskellige gadgets.

»Jeg har været særligt glad for min drybag og pandelampe. Jeg har også været glad for at have mikrofiberhåndklæder med i min rygsæk,« siger Tine Haslam Nielsen fra aworldofbackpacking.com.

Men også håndsprit er vigtigt at huske, da det kan mindske risikoen for sygdom på rejsen, fortæller Kenneth Karl Nielsen fra backpackerplanet.dk.