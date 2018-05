Exit med stil? Pind ifører sig uniform til afsked hos Dronningen

Søren Pinds exit som minister ser ud til at skulle foregå med - i hvert fald en vis - stil.

På et billede i et twitteropslag poserer den afgående uddannelses- og forskningsminister i en højtidelig sort uniform med guldknapper, -krave og fjerprydet hat.

Billedet er ledsaget af ordene:

»Eneste rette påklædning til mødet med majestæten i morgen,« samt hastagget »#ministeruniform«.

Eneste rette påklædning til mødet med majestæten i morgenen #ministeruniform pic.twitter.com/7wEpMGM7Oe — Søren Pind (@sorenpind) 1. maj 2018

Søren Pind har ikke lagt skjul på sin fascination af uniformen, der tidligere blev båret af danske ministre. I 2017 sagde han i et interview med Euroman, at han ønskede at udvide sin garderobe med en ministeruniform:

»Indtil 1909 bar ministre uniform, men så afskaffede Radikale Venstre det, selvfølgelig – de forfærdelige mennesker. Jeg tænkte så på, at pensionerede dommere stadig bærer dommeruniform, når de går til Dronningens nytårskur,« sagde Søren Pind.

Søren Pind har endda tidligere stillet spørgsmål i Folketinget om, hvorvidt ministre stadig har ret til at bære uniform:

»Det blev i øvrigt udnævnt til det syvende dummeste folketingsspørgsmål det år, fordi folk slet ikke havde sans for storheden i det. Men svaret blev, at ministre stadig havde ret til at bære uniform. Siden har jeg sværmet om at bestille sådan en, men den koster 40.000 kroner, så det er ikke en lille ting. Den er mega flot med trekantet hat, kårde, guldgaloner, poletter og krans om halsen. Den vil klæde mit kommandørkors godt,« sagde Søren Pind til Euroman.

Af twitteropslaget fremgår det ikke, om Pind rent faktisk har betalt 40.000 kroner for uniformen - eller om han rent faktisk vil troppe op i uniform hos Dronningen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil i morgen gå til Dronningen og præsentere de nye medlemmer af sin regering efter Søren Pinds og Esben Lunde Larsens beslutninger om at træde tilbage.

Red.