EU er jo ikke en kirke, hvor vi alle går ind og beder til det blå flag med de gule stjerner

En gang tilhørte de det, som blev kaldt for ja-partierne. Socialdemokratiet og Venstre stod skulder ved skulder om at være positive over for EU og anbefale vælgerne at stemme ja.

Men her 25 år efter folkeafstemnignen om de fire danske forbehold i 1993 er de to partier begyndt at slås om det der plejer at forene dem.

I sidste uge - på europadagen den 9. maj - gik statsminister Lars Løkke Rasmussen i en tale hos Tænketanken Europa til angreb på Socialdemokratiet, som er og har været meget optaget af løn og arbejdsvilkår og det, de opfatter som »social dumping«, når østeuropæere og andre kommer til Danmark for at arbejde.

“Jeg må ærligt sige, at jeg er i tvivl om, hvor Socialdemokraterne står nu? Er de europæere? Tør de også kippe med flaget i dag? Eller handler EU for Socialdemokraterne kun om problemerne ved den frie bevægelighed?,« sagde Lars Løkke Rasmussen.

Tilbage i midten af 1980erne anbefalede Socialdemokratiet under Anker Jørgensen de danske vælgere at stemme nej til EFs indre marked, som arbejdskraftens fri bevægelighed er en vigtig del af del af. Det endte dog med et solidt ja.

»I 1986 måtte et flertal af vælgerne overbevise Socialdemokraterne om, at Danmark skulle med i Det Indre Marked. Er vi virkelig på vej tilbage dertil?,« spurgte Lars Løkke Rasmussen og pegede på, at Danmark har enorme fordele ved at kunne importere arbejdskraft fra EU.

Han synker ned i en RUC-agtig diskursanalyse af, hvordan man taler om EU. For os er EU en politisk kampplads. Peter Hummelgaard (S)

“Hvad skulle servicesektoren i København gøre uden de mange svenskere, der krydser sundet? Og hvad med landbruget og slagterierne, der i stor stil trækker på udenlandsk arbejdskraft, fordi der ikke er danske hænder at finde?,« sagde statsministeren.

Socialdemokratiets EU-ordfører Peter Hummelgaard forsikrer om, at det store oppositionsparti stadig er tilhængere af både EU og det indre marked. Men det er et problem, at der er »et nedadgående pres på løn og arbejdsvilkår i EU«, mener partiet.

»Vi har nogle bekymringer om, at det indre marked ikke på alle strækninger er retfærdigt. Allerhelst ville vi have, at det indre marked var skruet sådan sammen, at markedshensyn ikke stod over hensynet til lønmodtagernes grundlæggende rettigheder, arbejdsvilkår og lønninger,« siger Peter Hummelgaard, som mener, at Løkke er alt for fokuseret på »tonen« i den debat om EU, som han gerne vil rejse.

»Han synker ned i en RUC-agtig diskursanalyse af, hvordan man taler om EU. For os er EU en politisk kampplads. Det er entydigt en fordel for Danmark at være med i EU, men det betyder ikke, at vi er enige om, hvad der skal løses i EU og hvordan. EU er ikke en kirke, hvor vi alle sammen går ind og beder til det blå flag med de gule stjerner. Og hvis Lars Løkke mener, at alle de problemer vi har, går væk, hvis bare vi taler pænere om tingene, så tager han fejl og gør í virkeligheden EU en bjørnetjeneste,« siger den soocialdemokratieks EU-ordfører.

I sin europatale sagde Lars Løkke Rasmussen, at han ikke som sin forgænger Uffe Ellemann-Jensen går med EU-sokker. Men samtidig vil han ikke »putte med«, at han er europæer.

Jeg må ærligt sige, at jeg er i tvivl om, hvor Socialdemokraterne står nu? Er de europæere? Tør de også kippe med flaget i dag? Statsminister Lars Løkke Rasmussen

Statsministeren vil gerne have en debat om de danske EU-forbehold, som i dag dækker de områder, hvor store lande i Europa nu sætter turbo på udviklingen - fælles mønt, fælles politi, og fælles forsvar. Der kommer dog ingen folkeafstemning før næste valg, lover Løkke Rasmussen.

Det har fået Dansk Folkepartis leder Kristian Thulesen Dahl til at advare statsministeren mod at lægge sig i slipstrømmen på de store lande i EU.

»Stærke kræfter i EU ser 'mere EU' som løsningen på alle EU’s problemer.»« Og efter den tyske regeringsdannelse og en fransk præsident, der ser netop det som vejen frem, ser det ud til, at regeringen og statsministeren har valgt at lægge sig i halen heraf. Jeg mener, at det er en fatal fejlvurdering, For vælgerne vil noget andet,« skriver Kristian Thulesen Dahl i sit ugebrev og henviser til de senste valg i en række EU-lande, hvor stærkt EU-kritiske partier er gået frem.

DF-lederen tilføjer:

»Min anbefaling til Lars Løkke Rasmussen er, at han ikke glemmer denne lektie, inden han kommer for godt i gang med at lufte EU-sokkerne.«

Peter Hummelgaard undrer sig over, at Løkke ikke bruger sin tale til at angribe Dansk Folkeparti.

»Han er leder af en regering, hvor det største borgerlige parti, som han er afhængig af, reelt ønsker at trække Danmark ud af EU, hvis man havde muligheden for det. og så bruger han sin tale på Europadagen til at angribe os. Det er da paradoksalt,« siger han.