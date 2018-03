Erdogans stikkerlinje får konsekvenser: Dansk politi sigter tre for spionage

Tre herboende personer er blevet sigtet for at angive politiske modstandere til de tyrkiske myndigheder under den såkaldte »milde spionparagraf«. Det viser, at stikkeriet er »så alvorligt, som det kan blive«, lyder det fra Venstre-politiker.