Analyse

Er det karakterræs, der gør de unge kvinder syge, eller noget helt andet? Svaret er vigtigt

Stressede og syge unge kvinder er røget helt op på den politiske dagsorden, efter at en undersøgelse har vist, at hver fjerde har et dårligt mentalt helbred. Men måske er politikernes fokus på karakterer helt forkert. To skoler kæmper om forklaringen.