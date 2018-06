Er Dannebrog ikke længere et positivt symbol?

En undersøgelse viser, at danskerne i højere grad end tidligere er i tvivl om Dannebrog som et entydigt positivt nationalt symbol. Der er et fald fra 71 pct. til 59 ptc., der mener, at flaget er et positivt symbol. Historiker: Folk tror, at man er medlem af Dansk Folkeparti, hvis man flager med Dannebrog.