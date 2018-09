Engagerende ny avis for børn vækker anmelderes begejstring

København. Børneavisen, der tirsdag udgives for første gang, får en varm modtagelse i anmeldelser i Jyllands-Posten og Politiken.

Avisen er målrettet de yngste læsere i aldersgruppen fra 9 til 12 år og er det nyeste skud på stammen i mediekoncernen JP/Politikens Hus.

I Jyllands-Posten bliver den første udgave af Børneavisen anmeldt af to 11-årige piger, juniorreporterne Sille Buksted Padkjær og Alma Nielsen.

- Når man er færdig med at læse Børneavisen, får man faktisk lyst til at læse én til, lyder reaktionen fra de to piger, der kvitterer med seks ud af seks stjerner.

De sætter blandt andet pris på det læsevenlige layout, ligesom de er glade for, at de seriøse artikler bliver suppleret med opgaver og bageopskrifter.

Og selv om det chokerede dem at læse, at en pige i Hongkong måtte gå med maske på grund af luftforurening, så er avisen børnevenlig nok til, at forældre kan læse det højt for mindre børn, mener pigerne.

I Politiken bliver Børneavisen anmeldt af Informations kulturjournalist Anita Brask Rasmussen, der giver avisen fire ud af seks hjerter.

Hun fremhæver, at der er mange eksempler på, at avisen reelt interesserer sig for, hvad målgruppen tænker, taler om og beskæftiger sig med.

- Der er interviews med børn og af børn. Der er opfordringer til, at de sender spørgsmål og idéer ind til redaktionen og i det hele taget til, at de deltager aktivt, skriver kulturjournalisten.

Avisens første udgave bærer dog præg af, at den vil vise alt det, den kan og vil, på en gang. Og enkelte gange sniger voksenperspektivet sig lidt for meget ind i avisen, mener hun.

- Første udgave af Børneavisen er lovende, og med tiden, når den har fået så godt fat i børnene, at den (avisen, red.) kan glemme deres forældre, skal avisen nok finde et fint leje mellem virkelighed og ideal.

/ritzau/