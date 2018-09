Enestående billeder af en enestående verden

Vi er lige knap 290 millioner kilometer ude i rummet – et pænt stykke på den anden side af Mars.

Bare 100 meter under rumsonden ligger en særegen verden, som intet menneskeskabt nogensinde har sat fod på. Men om et kort øjeblik kommer det til at ske. Et rumhistorisk øjeblik skal indtræffe.

Det enestående billede herover er optaget i fredags kort før øjeblikket.

På den arrede overflade af den beskedne asteroide Ryugu – en diamantformet klippeverden med en diameter på bare 900 meter – kan man tydeligt se skyggen af det japanske »moderskib« Hayabusa-2, mens det i det skarpe sollys svæver tæt henover det beskedne himmellegeme derude.

Kort efter billedet blev snappet, dykkede Hayabusa-2 helt ned til 60 meter over asteroiden og udløste to små robot-landingsfartøjer, de såkaldte Minerva-II1-rovere, der hver især har størrelse og form som en kagedåse.

Derefter faldt robotterne langsomt ned og landede på overfladen af det lille himmellegeme, hvor tyngdekraften er næsten ikke-eksisterende.

Men robotterne blev, hvor de skulle, bekræftede det japanske rumagentur JAXA i lørdags. Og derefter begyndte robotterne minsandten at hoppe. Ved hjælp af en særlig mekanisme kan de springe helt op til 15 meter op i »luften« og dermed bevæge sig henover himmellegemet derude.

I 2014 lykkedes noget lignende for den europæiske Rosetta-mission. Dengang foregik robotlandsætningen bare ikke på en asteroide, men på en komet, der har en ganske anden og langt mere porøs sammenætning end asteroider.

herunder kan man se et opsigtsvækkende billede, som den ene af Minerva-robotterne optog under et hop på asteroiden forleden.

Sådan ser asteroiden Ryugu ud under et robothop på himmellegemets overflade. Billedet er optaget af robotten Minerva under et ca. 15 meter højt hop deroppe i fredags. Det klare lys i toppen af billedet skyldes reflektioner fra Solen.

Minerva-robotterne vejer kun omkring et kilo stykket og er dermed ikke udstyret med den helt store instrumentpakke. Men de kan i nogen grad måle det kulstofholdige støv deroppe og foretage temperaturmålinger - foruden at kunne tage billeder.

I det kommende forår ventes moderskibet imidlertid at skyde et kobberprojektil ned i asteroidens overflade, hvorved et krater vil dannes. Derefter ventes Hyabusa-2 i en meget vovet manøvre at dykke helt ned til himmellegemets overflade og udskrabe og opsamle materiale fra krateret.

Minerva-robotterne er hver især på størrelse med en kagedåse og vejer omkring et kilo hver. De er udstyret med en springmekanisme, som tillader dem at hoppe rundt i den ekstremt svage tyngdekraft på overfladen af asteroiden Ryugu.

Det vil sige, at den vil kunne få fat i støv, der er uberørt af solens og stjernernes påvirkning, og som dermed er oprindeligt materiale fra solsystemets spæde barndom for mere end 4,5 milliarder år siden – byggesten til dannelsen af måner og planeter. På den måde kan prøver fra asteroiden Ryugu være med til at kaste lys over vores egen planets skabelse.

Går alt efter planen, vil Hyabusa-2 returnere til Jorden med sin dyrebare last i december 2020. Landingen er planlagt til at finde sted i den australske ørken.

Den diamantformede asteroide Ryugu har en diameter på bare ca. 900 meter. Den består af oprindeligt materiale fra solsystemets barndom. Den japanske plan er at udgrave materiale fra asteroiden og returnere det til Jorden i 2020.

Aktuelt er en parallel amerikansk rumsonde ved navn rumsonde Osiris-Rex i øvrigt begyndt hale ind på en bare 500 meter bred asteroide ved navn Bennu.

I 2020 ventes Osiris-Rex at lande på Bennu og tage prøver af dens overflade, og tre år senere kan NASA-rumsonden returnere til Jorden med sin asteroide-last. Det vil sige næsten tre år senere end den forventede japanske jordlanding.