Endnu en russer i eksil fundet død i sit hjem i London

68-årige Nikolai Glushkov blev mandag aften fundet død i sit hjem i London. Det britiske antiterrorkorps undersøger nu sagen nærmere. Årsagen til dødsfaldet er endnu ukendt.

»En undersøgelse er på vej, efter en mand i 60erne er fundet død i Kingston borough,« siger politiet ifølge The Guardian, som opruller historien.

Dødsfaldet undersøges »for en sikkerheds skyld på grund af de bekendtskaber, som manden menes at have,« lød det videre fra politiet.

Nikolai Glushkov var nemlig gode venner med den tidligere oligark Boris Berezovsky. Berezovsky lagde sig i slutningen af 1990erne ud med den russiske præsident Vladimir Putin og flygtede derfor til England.

Direktør i Aeroflot

I 1990erne var Glushkov direktør i det russiske flyselskab Aeroflot og en af Berezovsky store virksomheder.

I kølvandet på Kremlins kamp mod Berezovsky, blev Glushkov anklaget og fængslet i fem år for bedrageri. Efter endt straf - i 2004 - flygtede Glushkov samme vej som sin kammerat.

Efter en række år i England anlagde Berezovsky sag mod ejeren af Chelsea F.C., Roman Abramovich. Glushkov vidnede i sagen, som Berezovsky og Glushkov endte med at tabe. I retten fortalte Glushkov, at han var blevet brugt til at presse Berezovsky til at sælge hans del af TV-stationen ORT.

Kort efter retssagen i marts 2013 blev Berezovsky fundet hængt i sit hjem. Politiet sagde selvmord, men Glushkov var ikke sikker.

»Jeg er sikker på, at Boris blev dræbt. Jeg har ganske andre informationer end de, der bliver trykt i medierne,« sagde Glushkov til The Guardian.

Sagen fra Salisbury

Glushkov død rammer England på et tidspunkt, hvor der er voldsomme spændinger mellem landet og Rusland.

Der er ifølge flere britiske medier ingen beviser for, at Glushkov død skulle hænge sammen med sagen fra Salisbury, hvor den tidligere russiske dobbeltagent Sergei Skripal blev forgiftet i sidste uge og netop nu befinder sig i kritisk tilstand.

I 2017 blev Glushkov idømt otte års fængsel in absentia for at have stjålet om mod en milliard kroner fra Aeroflot. Mandag, den dag han blev fundet, skulle han møde op til retsmøde i sagen.

I de seneste årtier er England blev hjemsted for mange af de russere, der lagde sig ud med Vladimir Putin under dennes magtovertagelse i Rusland.

Men ifølge den amerikanske efterretningstjeneste, har russeren ikke opgivet at ramme sine afhoppere.

Den amerikanske efterretningstjeneste har udpeget 14 dødsfald, som den mener, at Rusland står bag, men som i Storbritannien er henlagt som selvmord eller andet.

Tirsdag kom det frem, at Storbritannien nu vil efterforske Ruslands rolle ved disse 14 dødsfald.