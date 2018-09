Endnu en anholdt efter voldsomt overfald i frisørsalon på Nørrebro

København. Københavns Politi har anholdt og sigtet endnu en person for et voldeligt overfald i en frisørsalon på Nørrebro.

Det bringer det samlede antal sigtede op på otte, da man mandag fremstillede syv mænd i alderen 18 til 39 år i grundlovsforhør i dommervagten i København.

Den 25-årige mand blev varetægtsfængslet i 23 dage, så hans fængsling udløber samtidig med de syv, der blev fremstillet i grundlovsforhør mandag.

De otte mænd er mistænkt for at tage del i et voldeligt overfald i forbindelse med den bandekonflikt, som i disse dage udspiller sig i de københavnske gader.

Ved retsmødet mandag kom det frem, at det voldelige overfald fandt sted forrige søndag, 16. september.

Ifølge sigtelsen blev offeret tilbageholdt i frisørsalonen, hvor han blev slået og sparket, ligesom der ifølge sigtelsen blev benyttet slagvåben og stikvåben.

Alle otte nægter sig skyldige.

Forleden oplyste politiet, at de seneste dages skyderier i københavnsområdet skyldes, at en bande er blevet opdelt i to nye grupperinger.

Ifølge Ritzaus oplysninger er der tale om banden Brothas, der udspringer fra bebyggelsen Mjølnerparken på Ydre Nørrebro.

Senest blev en helt tilfældig mand fanget i krydsild på motorvejen ved Roskilde mandag aften.

Han kørte på strækningen mellem afkørsel 13 og 12 i retning mod København, da en række skud pludselig tordnede mod hans bil.

Betydeligt værre gik det fredag aften på Meinungsgade i hjertet af Nørrebro. Her blev tre personer ramt, heriblandt to tilfældige.

Onsdag var politiet selv der var i skudlinjen. Kort før klokken 20 blev der pludselig skudt mod en gruppe unge fra en forbikørende bil på Ragnhildgade - ligeledes på Nørrebro.

Næsten lige ved siden af stod politiet, som svarede igen ved at beskyde bilen. Ingen blev anholdt, og gerningsmændene slap væk.

Konflikten har medført visitationszoner i dele af København og i Ishøj, og mandag aften valgte Midt- og Vestsjællands Politi at følge trop i dele af Hundige og Greve.