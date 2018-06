En underverden af narko

Om projektet:

I et journalistisk projekt undersøger Berlingske den kriminelle narkounderverden. Narko udgør Europas største kriminelle økonomi, og trods adskillige landes ihærdige forsøg på at bremse narkokriminaliteten lever den tilsyneladende i bedste velgående. Herhjemme beslaglagde politiet i 2017 historisk store mængder narkotika inden for flere stoftyper.

Det journalistiske projekt undersøger narkoverdenen indefra. Det vil sige, at de primære kilder tilhører narkofødekæden; misbrugere, pushere, dealere, transportører, importører, investorer. Vi forsøger at få svar på, hvilke konsekvenser den omfattende narkohandel har, hvilke normer, værdier og uskrevne regelsæt narkoverdenen bygger på, og hvorfor det tilsyneladende er så svært for myndighederne at bremse narkokriminaliteten.

Noget usædvanligt har vi bygget et narkounivers, hvor du selv skal træffe beslutninger som misbruger, pusher eller bagmand.

Universet bygger på interview med mere end 50 aktører fra narkounderverdenen. Du kan læse ti udvalgte personfortællinger.

Du kan også læse om de journalistiske og etiske overvejelser bag projektet.

Artikelserien bag projektet har blandt andet vist:

At narkoverdenen bygger på sine helt egne spilleregler, som er i direkte konflikt med retsstatens love.

At en stor narkohandel omfatter talrige personer, som hver især har klart definerede roller.

At narkobekæmpelsen er et åbent kapløb mellem politi og kriminelle, hvor begge parter bliver mere og mere kreative.

At narkohandlen i stor stil er rykket ind på internethjemmesider, hvilket volder politiet store problemer. Du kan læse en personlig beretning om det nye fænomen.

At stofferne følger de kriminelle ind i landets fængsler, hvor de kriminelles uskrevne regelsæt nærmest forstærkes. Dominerende indsattes egne regler er på det seneste eskaleret så voldsomt, at fængselsbetjente erkender at have mistet noget af magten.