En mand hoppede torsdag ind til elefanterne i Københavns Zoo: »Det var mirakuløst, at han overlevede«

En mand hoppede torsdag aften ved 19-tiden over hegnet ind til elefanterne i Københavns Zoo.

Det viser en video som TV2 Lorry har modtaget.

Flere personer så episoden, og Alexander Kayser optog videoen og sendte den til mediet.

»Det lignede, at elefanterne var rasende. Folk råbte: Kom ud derfra. Måske var han beruset, ellers ville man jo ikke klatre derned,« siger Alexander Kayser til TV2 Lorry og fortsætter:

»Han var meget heldig. Efter min mening var det mirakuløst, at han overlevede.«

På videoen ser man manden sætte sig på hug inde i indhegningen, mens elefanterne holder afstand til manden.

To voksne elefanter og en unge nærmer sig manden med halerne strittende ud i luften, mens han slår armene ud.

En kvinde råber til ham, at han skal komme ud, og til det svarer manden: »Jeg går ud denne vej«, mens han peger tværs over indhegningen.

Derefter krydser manden indhegningen med elefanterne efter sig. En af elefanterne blæser en høj lyd ud af snablen.

Københavns Politi har fået flere henvendelser fra folk, og har sendt nogle betjente afsted. Manden var dog væk, da politiet ankom, skriver TV2 Lorry.

Politiet fortæller mediet, at de kun kan se overvågningsbilleder indefra elefanthuset, men at det på billederne ses, at elefanterne på det givne tidspunkt var ophidsede.

Der blev sendt en person ned til Københavns Zoo for at sikre sig, at ingen er kommet til skade, fortæller Jacob Munkholm Hoeck, der er pressemedarbejder ved Københavns Zoo.

/ritzau/