En måned efter burkaforbuddet: Nul bøder og en oprørt Støjberg

Burkaforbuddet ser indtil videre ud til at blive en billig omgang for Rachid Nekkaz. Den algeriske rigmand proklamerede ellers, at han ville betale alle bøder udstedt til kvinder for at bære niqab efter forbuddet trådte i kraft 1. august.

Nye tal fra Rigspolitiet viser imidlertid, at siden maskeringsforbuddet trådte i kraft, har man modtaget 59 anmeldelser, blot foretaget to sigtelser - og ikke udstedt en eneste bøde.

Der har også været anmeldelser for sjov, hvor vi eksempelvis kunne høre børn grine i baggrunden. Uffe Stormly, Politiinspektør hos Rigspolitiet

Hos Rigspolitiet lyder meldingen, at det er for tidligt at sige, hvorvidt tallene er udtryk for en tendens. I nogle tilfælde er den anmeldte er forsvundet, inden politiet når frem, eller der har været mere presserende sager, som har gjort, at politiet ikke har fulgt op på anmeldelsen. Det skriver B.T..

»Der har også været anmeldelser for sjov, hvor vi eksempelvis kunne høre børn grine i baggrunden,« siger politiinspektør Uffe Stormly til mediet.

En der til gengæld næppe griner er integrationsminister Inger Støjberg.

»Stakkels barn«

Ministeren var hurtigt i vælten på sociale medier, efter at forbuddets første måned blev rundet af med en historie fra ministerens hjemstavn i Nordjylland. Her har en skoleleder nægtet at anmelde en mor, som bærer niqab, når hun afleverer og henter sit barn.

»Stakkels barn« konkluderede ministeren i et Facebook-opslag.

»Jeg kan næsten ikke kommer i tanke om et mere forkert signal fra en forælder at sende til omverdenen, end når en muslimsk kvinde iført niqab afleverer sit barn i 0. klasse på første skoledag.«

Hos fagorganisationen Skolelederforeningen bakker man dog op om vurderingen, da skolens opgave er »at få samarbejdet mellem skole og forældre til at fungerer«.

»Hvis vi laver underretninger eller anmelder forældrene, er det fordi, vi tvivler på, at det, de gør, er godt for barnet,« forklarede Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, efterfølgende til Ritzau.

Antallet af anmeldelser strider imod tidligere opgørelser, hvor der har været meldt om op imod 72 anmeldelser. Ændringer sker ifølge Rigspolitiet på baggrund af, at der ikke indgår såkaldte »undersøgelsessager« i de nye tal.