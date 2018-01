En kvinde mistænkes for mands død i Skibby

Politiet mistænker en kvinde i 40'erne for at være skyld i, at en godt ti år ældre mand i Skibby døde før nytår. Hun sigtes for vold med døden til følge, oplyser Nordsjællands Politi.

Manden, der var først i 50'erne, døde 28. december. Politiets efterforskning af dødsfaldet har nu ført til anholdelse af kvinden, der fremstilles for en dommer i Hillerød onsdag eftermiddag.

Umiddelbart ønsker politiet ikke at give oplysninger om dødsårsagen.

»Det er af hensyn til vores efterforskning,« siger politikommissær Kenneth Støvhase.

Han oplyser, at manden blev fundet død i sin ejendom.

Om forholdet mellem de to oplyser politikommissæren, at "der er en relation", men han ønsker ikke at gå i detaljer.

Kvinden blev anholdt sidst på eftermiddagen tirsdag. Hun nægter sig skyldig.

/ritzau/