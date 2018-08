En gummiged, en teske og en burka. Her er fem spektakulære danske fangeflugter

Det gav genlyd, da en terrormistænkt fange onsdag flygtede fra Vestre Fængsel i København og Hovedbanegården blev lukket ned i flere timer i jagten på den undslupne.

Men selvom det ikke er hverdagskost, at indsatte bryder ud, lykkedes det flere gange om året for en håndfuld.

Alene i årets første syv måneder er yderligere tre fanger flygtet - to af dem fra arresthuse, en fra et lukket fængsel.

Sidste år flygtede fire fanger fra arrester og fire fra lukkede fængsler.

Hvor ofte lykkes fanger med at flygte? 2018 (til og med 31. juli): 3 gange (2 undvigelser fra arresthuse, 1 fra et lukket fængsel)

2017: 8 gange (4 fra arresthuse, 4 fra lukkede fængsler)

2016: 15 gange (6 fra arresthuse, 9 fra lukkede fængsler)

2015: 10 gange (8 fra arresthuse, 2 fra lukkede fængsler) Kilde: Kriminalforsorgen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Og selvom flugten fra Vestre Fængsel i onsdags var spektakulær, er det ikke første gang, det lykkes en indsat at bryde ud i friheden ved at bytte identitet.

Bandechef byttede identitet og var på flugt halvandet år

I 2012 flygtede Mohammed Figuigui eller »Maler-Mohammed «, som han blev kaldt i bandemiljøet, fra en topsikret afdeling i Statsfængslet Østjylland ved Horsens.

»Maler-Mohammed«, der blev anset for at være leder af banden Ghetoo Outlaws i Ishøj, flygtede ved at udgive sig for at være en anden fange, der skulle på uledsaget udgang. Personalet fik ikke tjekket hans identitet i porten, og Figuigui kunne derfor sætte sig ind i en taxa og forlade fængselsområdet.

Bandelederen afsonede otte års fængsel for drabsforsøg på et vidne. Han havde ifølge Ekstra Bladet to gange tidligere forsøgt at flygte, men uden held.

Den ene gang forsøgte en gruppe bandemedlemmer at befri ham under retssagen ved at skabe tumult i retslokalet. En hurtig betjent fik dog forpurret det ved at spænde ben for Figuigui. Anden gang drejede to maskerede mænd med koben ind foran en fangetransport med Figuigui i. Chaufføren satte dog hurtigt i bakgear, så fangetransporten slap væk.

Figuigui var på flugt i halvandet år, før han blev fanget.

Indsat iklædte sig burka og slap ud

Også i 2012 lykkedes det en fange at undslippe ved at udgive sig for at være en anden og iklæde sig en - nu forbudt - beklædningsdel.

Den mandlige fange, der var indsat i Nyborg Fængsel, havde en aften besøg af to gæster, hvoraf den ene var iklædt en burka.

Under besøget byttede den 30-årige indsatte tøj med den kvindelige gæst og forlod stille og roligt fængslet gemt under burkaen.

Under forvirringen, da flugten gik op for fængselspersonalet, forsvandt den besøgende kvinde også.

Houdini-flugten fra Horsens Statsfængsel

Med en teske og en stoppenål fik den professionelle indbrudstyv Carl August Lorentzen i 1949 i bedste Egon Olsen-stil gravet sig ud af sin celle i fængslet i Horsens.

Flugtruten gik gennem en lille reol i cellen. »Udbryderkongen«, som han siden blev døbt, havde fjernet bagbeklædningen og en hylde, og brugte teskeen og stoppenålen til at grave mørtel ud af væggen bagved.

På den måde kom han op til et pulterkammer, hvorfra han hentede materialer til at grave en 18 meter lang, 60 centimeter høj og 70 centimeter bred tunnel, som han flygtede gennem lillejuleaften i 1949.

Arkivfoto: Stortyven og udbryderen Carl August Lorentzen i forbindelse med sin anholdelse.

Lorentzen havde fået en forvaringsdom efter talrige indbrud, og havde derfor god tid til gravearbejdet. Han nåede at have seks dage i friheden – nok til at sende fængselsinspektøren et julekort fra friheden – før han igen blev fanget.

Flugten er siden blevet rekonstrueret af Rigspolitiet. Du kan se rekonstruktionen hos DR Historie her.

Gummiged smadrede muren til Vridsløselille

Det gav genlyd verden rundt, da en gul gummiged uden nummerplader i 1995 bragede ind i muren til Vridsløselille Fængsel og 12 fanger flygtede.

Gummigeden smadrede ind i hjørnet af muren og lavede et hul i muren, som fangerne kunne flygte ud gennem.

En af dem var den erfarne flugtfange Brian Bo Larsen. Den nu 44-årige mand, er flygtet mere end 20 gange fra danske fængsler og arresthuse. Siden flugten i 1995 har han bl.a. også savet en tremme over til sin celle og kravlet ud og over et tag, hvorfra han med en hjemmebygget rebstige firede sig 15 meter ned og ud i friheden.

De fleste af de undslupne indsatte blev fanget igen efter få dage i friheden. En enkelt nåede ifølge TV2 at flygte til udlandet, men blev ligeledes fanget igen.

Bevæbnet bande befriede fange før røntgenundersøgelse

Danni Meisler, der i 2007 blev dømt for drab, undslap i forbindelse med en røntgenundersøgelse på Glostrup Hospital i december 2010.

Meisler var forud blevet orienteret om, at han skulle til en undersøgelse, og han formåede derfor at få koordineret sin egen flugt.

Da han var blevet fragtet fra sin celle i Vridsløselille Fængsel til hospitalet og var på vej mod indgangsdøren, slog en bevæbnet bande til og befriede ham, mens de truede to fængselsfunktionærer.

Danni Meisler blev fanget igen ugen efter.